Les dirigeants de la Major League Soccer ont annoncé que la pause de ses activités en raison de la pandémie de la COVID-19 sera prolongée au moins jusqu’au 8 juin.

La Presse canadienne

Le 12 mars, soit deux semaines après le début du calendrier régulier, la ligue avait décidé de suspendre ses activités pour une période de 30 jours à cause du coronavirus. Une semaine plus tard, invoquant les directives des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis, la MLS a étendu cette trêve avec l’espoir de reprendre le collier le 10 mai.

Plus tôt cette semaine, les dirigeants du circuit nord-américain avaient reconnu qu’un retour à la mi-mai était extrêmement improbable.

Vendredi, la MLS a précisé que cette nouvelle décision entourant la reprise du calendrier a été motivée par « les plus récentes directives du gouvernement ».

Entre la date de la première annonce et celle où la ligue espère maintenant voir ses joueurs de retour sur les terrains, l’Impact de Montréal aurait joué 12 matchs. Cinq de ces matchs auraient eu lieu à Montréal, incluant un premier cette saison au stade Saputo, ce samedi, contre le Dynamo de Houston.

La Ligue dit continuer d’explorer des scénarios qui pourraient lui permettre de disputer une saison complète, incluant la tenue de la grande finale « en décembre ou plus tard ». À l’origine, le match ultime de la MLS devait avoir lieu le 7 novembre.

La MLS dit aussi avoir entamé des discussions avec les joueurs au sujet des salaires, à cause des répercussions financières de la trêve sur la ligue.