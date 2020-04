Les joueurs du Bayern Munich ont repris l’entraînement en petits groupes malgré les restrictions en place en raison de la pandémie de coronavirus.

La Presse canadienne

Les champions allemands ont agi ainsi après que certains clubs rivaux aient pris des mesures similaires. Le Borussia Dortmund et Wolfsburg ont convié leurs joueurs à s’entraîner en duos ou en petits groupes.

Le Bayern a révélé que la séance d’entraînement « se fera en harmonie avec la politique gouvernementale et les autorités compétentes ». Le club a ajouté qu’« il va sans dire que toutes les règles d’hygiène seront strictement respectées. »

Les matchs de la ligue allemande ont été suspendus jusqu’au 30 avril au plus tôt. Les clubs et la ligue ont discuté de la reprise des activités de la ligue à huis clos et avec des tests de virus pour les joueurs et le personnel.

Aucun match de championnat allemand n’a été joué depuis le 8 mars.