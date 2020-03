Le président de l’Impact de Montreal Kevin Gilmore le 13 mars dernier lors d’une mise au point sur la situation de l’équipe et de la ligue face au COVID-19.

(Montréal) Le président de l’Impact de Montréal, Kevin Gilmore, garde espoir de tenir une saison complète, tout en réalisant que l’ampleur du défi va aller en s’amplifiant et que des scénarios alternatifs pourraient devoir être envisagés.

La Presse canadienne

Lors d’une entrevue téléphonique avec La Presse canadienne mardi, Gilmore a répété que la priorité de la ligue, qui est aussi la sienne, est de présenter un calendrier complet de 34 matchs pour chacune des 26 équipes, quitte à tenir la Coupe MLS – la finale de la ligue – en décembre, comme dans le passé.

Jusqu’à maintenant, toutes les équipes ont joué deux matchs de la saison 2020. La semaine dernière, en conformité avec les directives des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis (CDC) sur les rassemblements de 50 personnes et plus pendant huit semaines, la MLS a reporté les matchs prévus au calendrier jusqu’au 9 mai. Le circuit Garber souhaiterait alors reprendre ses activités dès le lendemain.

Pour l’Impact, ces décisions touchent sept de ses matchs, dont deux à domicile. Ça n’inclut toutefois pas le duel retour que la formation montréalaise devait jouer contre le Honduras dans le cadre du tournoi de la Ligue des Champions de la Concacaf.

Selon le calendrier d’origine, le match ultime de la MLS en 2020 doit avoir lieu le 7 novembre.