Italie: Paulo Dybala et Paolo Maldini déclarés positifs

(Rome) L’attaquant argentin de la Juventus Paulo Dybala ainsi que l’ancien grand défenseur de l’AC Milan Paolo Maldini et son fils Daniel, attaquant du club lombard, ont été testés positifs au nouveau coronavirus, a-t-on appris samedi.

Agence France-Presse

« Salut tout le monde. Je voulais juste vous informer que nous avons reçu les résultats du test COVID-19 et que Oriana (Sabatini, sa compagne argentine, NDLR) et moi sommes positifs. Heureusement, nous allons parfaitement bien. Merci pour vos messages », a écrit Dybala sur son compte Twitter.

« Il va bien et il est asymptomatique », a précisé dans un communiqué la Juventus, dont deux autres joueurs, Daniele Rugani et Blaise Matuidi, avaient déjà été déclarés positifs.

Dybala est à « l’isolement volontaire à domicile » depuis le mercredi 11 mars, date du test positif de Rugani, et « continuera à être surveillé et à rester sous le même régime », a écrit le club piémontais.

Après l’annonce du test positif de Dybala, l’AC Milan a fait savoir que Paolo Maldini et son jeune fils Daniel (18 ans) avaient également attrapé la maladie.

« Paolo et Daniel vont bien et, après avoir déjà passé plus de deux semaines chez eux sans contacts extérieurs, ils vont comme le prévoient les protocoles médico-sanitaires prolonger leur quarantaine pour le temps nécessaire à leur complète guérison », a écrit l’AC Milan dans un communiqué.

Paolo Maldini, 51 ans, est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de tous les temps et est une légende du club lombard, le seul dont il ait porté le maillot.

Avec le Milan, dont il est actuellement le directeur technique, il a gagné cinq Ligues des Champions et disputé 647 matchs de championnat d’Italie, un record récemment égalé par Gianluigi Buffon.

Son fils Daniel avait fait le mois dernier ses débuts en championnat, lui aussi avec l’AC Milan, perpétuant une dynastie débutée avec Cesare, le père de Paolo.

Une dizaine de joueurs de soccer de Serie A avaient déjà été testés positifs au coronavirus, particulièrement virulent en Italie, où il a désormais fait près de 5000 morts.

Plusieurs joueurs de la Juventus (Higuain, Khedira, Pjanic et Douglas Costa) ont quitté cette semaine l’Italie et l’« isolement volontaire » qu’ils respectaient depuis le 11 mars, créant un début de polémique en Italie.