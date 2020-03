(New York) Environ 24 heures après avoir annoncé la prolongation de la suspension des activités jusqu’au début du mois de mai, les dirigeants de la Major League Soccer ont étendu le moratoire sur les entraînements jusqu’au vendredi 27 mars inclusivement.

La Presse canadienne

En vertu de cette mesure, les joueurs des équipes de la MLS devront rester sur le territoire du marché de leur club pendant toute cette période. Il leur a aussi été recommandé de prendre des mesures de distanciation sociale.

Pour le moment, précise la MLS dans un communiqué, l’accès aux installations d’entraînement des équipes est réservé aux fins de physiothérapie sous la direction du personnel médical du club pour assurer le respect des protocoles de sécurité.

La MLS demeure en contact étroit avec les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CCPM) et l’Agence de santé publique du Canada (ASPC) au sujet de cette situation en changement perpétuel, et fournira de nouvelles mises à jour lorsqu’elles seront disponibles.

Jeudi, la MLS avait décrété que la saison avait été repoussée d’un mois additionnel, avec la date du 10 mai comme cible de reprise des activités.

Dans un communiqué publié sur son site internet jeudi matin, la ligue expliquait que sa décision correspond aux directives des CCPM des États-Unis, émises dimanche dernier. Ces directives visaient à annuler tout rassemblement de 50 personnes ou plus pendant les huit prochaines semaines à compter de cette journée.

« La MLS a toujours l’intention de disputer la saison 2020 dans son intégralité et évalue toutes les options, y compris celle de retarder la fin de la saison et de jouer la Coupe MLS en décembre, comme c’était le cas avant la saison 2019. La ligue identifie également d’autres dates disponibles », avait fait savoir la MLS dans une déclaration officielle.

De son côté, la National Women’s Soccer League (NWSL) a annoncé que le début de sa saison serait retardé.

La NWSL a aussi imposé un moratoire sur les entraînements jusqu’au 5 avril. Cela signifie que la campagne ne se s’ébranlera pas le 18 avril, comme il était prévu.

Le circuit compte neuf équipes et se préparait à commencer sa huitième saison.