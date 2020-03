(Atlanta) L’attaquant Josef Martinez, d’Atlanta United, a subi une opération au genou droit, plus de deux semaines après y avoir subi une déchirure ligamentaire.

Paul Newberry

Associated Press

Mercredi, Martinez a publié une mise à jour sur Instagram après l’opération subie à l’hôpital UPMC, à Pittsburgh. Alité, il sourit et lève le pouce aux côtés d’un de ses médecins, Volker Musahl.

Freddie Fu, un spécialiste orthopédique de Pittsburgh, a également pris part à l’opération. Il a été salué pour avoir sauvé la carrière de Zlatan Ibrahimovic après que ce dernier se soit rompu des ligaments du genou, en 2017.

Martinez a été blessé le 29 février dans une victoire de 2-1 contre Nashville, lors du match donnant le coup d’envoi de la saison de la MLS.

La rééducation pourrait durer six mois. Il devrait donc être absent pendant une grande partie de l’année, bien que la saison soit maintenant suspendue en raison de la pandémie du coronavirus.

« Au milieu de la crise humanitaire que nous traversons tous, dans laquelle nous devons plus que jamais réfléchir et prendre soin les uns des autres, je voulais juste partager que je suis béni que ma chirurgie du genou se soit bien passée », a écrit Martinez.

Le Vénézuélien de 26 ans a remercié l’hôpital, ses médecins, ses coéquipiers « et surtout la ville d’Atlanta pour son soutien inconditionnel. Aussi, tout le monde au Venezuela et dans le monde pour les bons vœux et le soutien. Que Dieu nous bénisse et nous protège tous en ces temps difficiles. »

Martinez, le joueur par excellence de la ligue en 2018, a marqué deux buts au premier tour de la Ligue des champions de la CONCACAF, où United a vaincu le club Motagua, du Honduras.

Martinez a inscrit 77 buts en 84 matchs en MLS. La saison dernière, il avait inscrit 27 buts en 29 matchs de saison régulière.