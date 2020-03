Le Championnat d’Europe de soccer (Euro) de cette année a été reporté d’un an en raison de la pandémie de coronavirus.

La Presse canadienne

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a révélé que la propagation du virus « rend le football et toute vie en Europe quasi impossible. »

Le tournoi devrait maintenant se jouer du 11 juin au 11 juillet 2021.

Parallèlement, la prochaine édition de la Copa America, qui devait se disputer cet été aux mêmes dates que l’Euro en Colombie et en Argentine, est également repoussée en 2021.

La 47e édition de la compétition se tiendra aux mêmes dates que l’Euro.

« Un coût énorme »

Le comité exécutif de l’UEFA a pris sa décision après avoir organisé une vidéoconférence avec ses 55 fédérations nationales membres.

La finale du Championnat d’Europe attire généralement une audience de 300 millions de téléspectateurs dans le monde et a permis à l’UEFA de toucher des bénéfices de 830 millions d’euros (1 286 milliards CAN) il y a quatre ans.

« Le report de l’Euro 2020 a un coût énorme pour l’UEFA », a reconnu Ceferin dans un communiqué.

La décision a été prise lors d’une intense journée de discussions avec les fédérations membres et les dirigeants du club du football européen, qui est en arrêt quasi total.

On ne sait toujours pas quand la crise de santé publique pourrait s’atténuer suffisamment pour que le football européen reprenne ses activités. Néanmoins, le report de l’Euro 2020 du calendrier libère de précieuses semaines au cours desquelles les ligues et les coupes nationales, ainsi que la Ligue des champions et la Ligue Europa, pourraient être complétées.

« Nous pensons que le report de l’Euro est le seul (moyen) de permettre aux championnats nationaux et à toutes les compétitions de clubs de se terminer », a précisé Ceferin.

Option privilégiée

L’Euro 2020 devait démarrer le 12 juin dans 12 pays, de l’Irlande à l’Azerbaïdjan et de la Russie à l’Italie. Un report d’un an est devenu l’option privilégiée de l’UEFA la semaine dernière.

L’interruption des sports pendant cette pandémie a entraîné la suspension des ententes de diffusion d’une valeur de centaines de millions et pourrait entraîner l’annulation de la saison 2019-2020 dans certaines compétitions.

Mardi, l’UEFA s’est d’abord entretenue avec les dirigeants de l’Association des clubs européens et des ligues européennes, ainsi que le syndicat des joueurs FIFPro.

La conclusion des saisons de championnat national permettrait d’attribuer des titres et de décider des équipes qualifiées pour la prochaine Ligue des champions et Ligue Europa. Les premiers matchs de qualification sont déjà programmés fin juin.

S’il est possible de reprendre la saison, l’UEFA a la possibilité de terminer cette saison en jouant les quarts de finale et les demi-finales en un seul match au lieu de deux où chaque équipe dispute un match à domicile.

La finale de la Ligue des champions est prévue le 30 mai à Istanbul, mais la ville turque pourrait également être invitée à accueillir les demi-finales lors d’un mini-tournoi à une date ultérieure. La dernière date disponible pour disputer la finale est probablement le 27 juin.

De plus, 16 des membres de l’UEFA participent aux éliminatoires de l’Euro 2020, qui devaient se jouer les 26 et 31 mars. Ils décideront des quatre dernières inscriptions dans la phase finale de 24 nations et pourraient désormais être joués début juin.

Le report de l’Euro 2020 a également créé un retard pour les matchs des équipes nationales dans un calendrier chargé géré par la FIFA.

Le mois de juin 2021 était occupé par la phase finale de la Ligue des Nations de l’UEFA avec quatre équipes, en plus du début de la première Coupe du monde des clubs de la FIFA, avec 24 équipes. La Chine devait l’accueillir et compter huit clubs européens, mais aucun accord de diffusion ou de commandite n’a encore été annoncé.

La FIFA n’a pas commenté la révision de son plan de Coupe du monde des clubs.

Des matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar sont également programmés en juin 2021 dans la plupart des pays européens. Il n’y a actuellement aucun espace dans le calendrier pour reprogrammer tous ces matchs, et un programme de qualification réduit sera probablement envisagé.