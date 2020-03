(Lausanne) Le coronavirus aura-t-il aussi raison de l’Euro-2020 de soccer ? L’UEFA pourrait décider d’un report historique mardi à l’issue d’une réunion de crise consacrée à l’avenir du tournoi, programmé cet été dans douze pays (12 juin-12 juillet) mais de plus en plus menacé.

Eric BERNAUDEAU

Agence France-Presse

Alors que tous les championnats européens majeurs sont interrompus, le sort de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, suspendues au stade des 8es de finale, doit également alimenter les débats prévus tout au long de la journée.

Et l’hypothèse d’un report de l’Euro, plutôt qu’une annulation, une première en 60 ans d’existence et quinze éditions disputées à ce jour, se précise.

Vendredi, la confédération européenne a « invité les représentants des 55 associations membres […] à des réunions en visioconférence pour discuter de la réponse du soccer européen à l’épidémie ». Les discussions « porteront sur toutes les compétitions nationales et européennes ainsi que sur l’Euro-2020 ».

Une première réunion débutera mardi à 5 h HE entre l’UEFA et les représentants des clubs, des ligues et des joueurs. Une seconde suivra à 8 h HE avec les 55 fédérations membres avant une réunion du Comité exécutif de l’instance à 9 h HE.

La situation est d’autant plus compliquée que la compétition est organisée dans douze pays, avec un match d’ouverture prévu à Rome, en Italie, l’un des pays les plus touchés par la pandémie.

L’UEFA « n’a pas le choix »

Avec des mesures de confinement et des fermetures de frontières qui se multiplient, « l’UEFA n’a pas le choix : il faut reporter à la fois l’Euro et la Ligue des champions », juge un cadre du soccer mondial.

Le sélectionneur italien Roberto Mancini qui n’y voit pas d’objection tout comme le président de la Fédération italienne (FIGC), Gabriele Gravina, qui va « proposer de surseoir à l’organisation de l’Euro ».

Noël Le Graët, patron de la Fédération française (FFF) expliquait cependant dimanche que l’unanimité ne régnait pas.

« Il y a des gens qui veulent jouer, d’autres qui ne le souhaitent pas. La moitié (des fédérations) veulent jouer, l’autre moitié non », assurait-il sur la chaîne française TF1. « Il y aura un débat et mardi en fin de journée, la position de l’UEFA sera connue aussi bien pour la Ligue des champions, la Ligue Europa, que la compétition européenne (l’Euro, NDLR) », ajoutait-il.

Concernant l’Euro, l’option du huis clos semble difficilement concevable. Et il apparaît logique que l’UEFA privilégie un report à une annulation de la compétition, importante source de droits télévisés.

Ainsi, l’Euro-2016, pour le seul marché français, avait généré au total 110 millions d’euros de droits TV, selon des chiffres rapportés par la presse. Et pour cette édition organisée il y a quatre ans en France, l’UEFA a fait état d’un chiffre d’affaires total de 1,92 milliard d’euros, en incluant tous les postes de recettes (droits TV, billetterie…).

« Les enjeux financiers sont énormes, confirme un cadre du soccer international. On sait que la FIFA dispose de réserves importantes mais on ne sait pas pour l’UEFA ni pour les Ligues. »

Mais si l’option du report est privilégiée, le calendrier international déjà surchargé offre très peu de latitude.

La proposition d’un Euro reprogrammé l’hiver prochain « risque de se heurter à l’opposition des Ligues qui ont déjà accepté de suspendre leur championnat pour le Mondial-2022 disputé en novembre-décembre au Qatar », explique un autre bon connaisseur du soccer mondial.

Quant à un Euro reporté à l’été 2021, il se téléscoperait avec la Coupe du Monde des clubs programmée en Chine par la FIFA qui en attend des revenus importants.