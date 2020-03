Ezequiel Garay a annoncé la nouvelle via les médias sociaux, dimanche.

PHOTO ANDREW BOYERS, ARCHIVES ACTION IMAGES VIA REUTERS

Le défenseur Ezequiel Garay, de l’équipe de Valence, a annoncé qu’il a subi un test positif à la COVID-19, faisant de lui le premier joueur de la Ligue de soccer de l’Espagne à être infecté par le virus.

Associated Press

Garay, un Argentin, a annoncé la nouvelle via les médias sociaux dimanche. Au passage, il a précisé qu’il se sentait bien et que la seule chose à faire était de suivre les recommandations des responsables des services de santé et de demeurer confiné.

Dans un communiqué, les dirigeants du Valence ont fait savoir que cinq membres de son personnel et de l’équipe sont atteints du virus, sans spécifier si Garay était le seul joueur. Le communiqué ajoute que ces gens sont tous en bonne santé et confinés à leur domicile.

Samedi, les responsables du Deportivo Alavés, une autre équipe de la Ligue espagnole, avaient annoncé que deux membres du personnel d’entraîneurs avaient testé positif, et qu’ils étaient en bonne santé.

Depuis samedi soir, l’Espagne est sous le coup d’une quarantaine quasi totale en raison de la COVID-19.