Edwin Rodriguez et Joel Waterman

L’Impact de Montréal s’est placé dans une position inconfortable dans son duel de quarts de finales de la Ligue des Champions de la Concacaf en subissant une défaite de 2-1 face au CD Olimpia mardi soir devant 20 243 spectateurs au Stade olympique.

Michel Lamarche

La Presse canadienne

Jerry Bengtson, le capitaine de la formation du Honduras, a été l’artisan de cette victoire en marquant le premier but des siens pendant le premier quart d’heure du match. Il a ajouté une aide sur le filet de Jorge Benguiche vers la fin de la première mi-temps.

Le seul but de l’Impact a été l’œuvre de Saphir Taïder à la 47e minute de jeu sur un spectaculaire tir venu d’une distance de quelque 35 mètres. Son boulet de canon a complètement surpris le gardien Alex Güity, qui avait remplacé Eldrick Menjivar, blessé, à la 14e minute de jeu.

Ce but a redonné vie au Stade et à la troupe de Thierry Henry, qui a multiplié les actions menaçantes profondément en zone rivale, notamment de la part d’Anthony Jackson-Hamel, venu remplacer Maximiliano Urruti à la 57e minute. L’Impact a notamment dirigé 16 tirs vers le filet adverse en deuxième demie, dont deux autres qui ont touché la cible, mais même six minutes de temps ajouté n’ont pas suffi.

La rencontre ne s’est pas déroulée sans un moment de controverse. Vers la 80e minute de jeu une tête de Jackson-Hamel, de la surface de réparation, a semblé toucher la main de Maylor Nunez. Malgré les protestations des joueurs et de Thierry Henry, les arbitres ont jugé que ce n’était pas le cas.

Le match retour sera présenté mardi prochain au Honduras.

Des passes… que des passes

Si le fabuliste Jean de la Fontaine avait été assis dans les gradins du Stade olympique, il aurait probablement rédigé la morale suivante après la première demie : « C’est bien de se passer le ballon, mais encore faudrait-il tirer au but ».

Et cette maxime se serait appliquée à la perfection à l’Impact.

Pendant les 45 premières minutes du match, plus quatre autres pour compenser pour les arrêts de jeu, la formation montréalaise a gardé le ballon dans une proportion frôlant les 80 %, effectué 372 passes comparativement à 102 pour ses rivaux et les a complétées à une cadence de presque 90 %.

Le hic, c’est que toutes ces passes n’ont mené qu’à quatre tirs, dont aucun cadré et un seul un peu dangereux, de la part de Romell Quioto pendant les arrêts de jeu.

De l’autre côté, le CD Olimpia s’est montré opportuniste pendant cette première demie en marquant deux fois à l’aide de trois tirs, tous cadrés.

Les visiteurs ont ouvert la marque à la 15e minute quand Bengtson s’est faufilé entre les défenseurs Joel Waterman et Luis Binks avant de déjouer Diop d’un tir décoché de l’entrée de la surface de réparation que le gardien de l’Impact a touché de la main droite sans toutefois réussir à stopper.

Le CD Olimpia a doublé son avance à la 41e minute quand Benguiche a habilement déjoué Zachary Brault-Guillard avant de se présenter seul devant Diop, qu’il a battu d’un tir bas à sa gauche.

Brault-Guillard a cédé sa place à Orji Okwonkwo dès le début de la deuxième mi-temps.