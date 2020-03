(Calais) Janine Beckie a marqué à la 87e minute et le Canada s’en est tiré avec un match nul de 2-2 face au Brésil au Tournoi de France, en soccer féminin.

La Presse canadienne

Beckie a complété la remontée suite à une passe de Diana Matheson.

Les Brésiliennes n’étaient que 10 depuis une douzaine de minutes, car Jucinara a été chassée pour avoir fait chuter Sophie Schmidt.

Matheson a réussi le premier but canadien à la 74e minute. Marta et Ludmilla da Silva ont fait mouche lors des huitième et 17e minutes.

Le Canada est classé huitième au monde, une place devant le Brésil.

L’unifolié a conclu le tournoi avec un revers et deux matchs nuls.

Qualifiée pour les JO de Tokyo, la brigade va rejouer le 14 avril à Vancouver, à l’occasion d’un match amical contre l’Australie.