Lorsqu’il s’est présenté à la séance d’entraînement de l’Impact de Montréal mercredi, Luis Binks a revu un visage qu’il avait déjà croisé en quelques occasions avant de déménager au Québec.

Michel Lamarche

La Presse canadienne

Moins de 24 heures après l’annonce de son embauche, Victor Wanyama foulait déjà la surface artificielle du Stade olympique, faisant du milieu de terrain kényan le deuxième joueur à se joindre à l’Impact, en moins d’un mois, en provenance de l’organisation des Hotspur de Tottenham, de la Premier League d’Angleterre.

Binks a eu l’occasion de s’entraîner quelques fois avec Wanyama à Tottenham. Le contact devrait être d’autant plus facile entre les deux athlètes, malgré les différences d’âge et d’origine.

PHOTO ANDREW COULDRIDGE, REUTERS Victor Wanyama

« C’est certain que c’est plaisant de revoir un visage familier. C’est quelqu’un qui peut m’aider et l’équipe, et nous apporter beaucoup de succès. Vous avez vu ce qu’il a fait à Tottenham et à Southampton dans la Premier League. C’est un gros nom et un important joueur qui s’ajoute », a déclaré Binks aux médias montréalais après une autre éreintante séance d’entraînement.

« Il peut apporter beaucoup sur le plan physique et il a beaucoup d’expérience, a ajouté le défenseur britannique de 18 ans. Il est également très bon au ballon. À l’entraînement aujourd’hui, on pouvait voir à quel point il est calme. Il est un très bon joueur. »

Sans pouvoir préciser les circonstances, Binks sait que Wanyama a obtenu moins d’opportunités de jouer avec Tottenham récemment. Toutefois, dit-il, Wanyama s’est montré consciencieux dans son approche.

« Vers la fin, il n’était pas aussi utilisé au sein du XI partant, mais il est demeuré très professionnel et s’est maintenu en forme. Il a joué de malchance avec les blessures, mais je ne connais pas les détails », a-t-il expliqué.

Au tour de Lappalainen

Par ailleurs, l’Impact a appris une autre mauvaise nouvelle mercredi puisque l’ailier Lassi Lappalainen sera absent pour une période de trois à quatre semaines en raison d’une blessure à la jambe droite.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Lassi Lappalainen

L’équipe en a fait l’annonce pendant la séance d’entraînement.

Selon l’Impact, le Finlandais aurait souffert d’une élongation musculaire lors du match de samedi contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Lappalainen avait été envoyé dans le match tard en deuxième demie, en relève à Bojan.

C’est déjà la deuxième fois que Lappalainen se blesse depuis le début des activités de l’équipe. Pendant le camp d’entraînement, il avait subi une blessure à la jambe gauche qui l’avait empêché de participer aux deux rencontres de la Ligue des champions de la Concacaf contre le Deportivo Saprissa.

Son absence s’ajoute à celles de Rudy Camacho et de Jukka Raitala, tous deux à l’écart pour plusieurs semaines.

L’Impact disputera son prochain match samedi après-midi à Dallas.