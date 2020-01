(Edinburg) La Canadienne Christine Sinclair a écrit une nouvelle page de l’histoire du soccer féminin mercredi en marquant les 184e et 185e buts de sa carrière, pour ainsi devancer l’Américaine Abby Wambach au premier rang du classement de tous les temps à ce chapitre.

Neil Davidson

La Presse canadienne

Sinclair a réalisé l’exploit contre Saint-Kitts-et-Nevis à mi-chemin de la première demie du premier match du tournoi de qualification de la Concacaf en vue des Jeux olympiques de Tokyo, cet été.

Le but historique a été inscrit à 23e minute, alors que Sinclair, laissée seule, a touché la cible à la suite d’une passe d’Adriana Leon. Elle avait égalé le record de Wambach à la septième minute sur un penalty.

Sinclair a quitté le match pendant la 47e minute alors que le Canada détenait une avance de 7-0.

Âgée de 36 ans, l’athlète de Burnaby, en Colombie-Britannique, disputait le 290e match de sa carrière pour le Canada. Wambach, qui a pris sa retraite en 2015, a eu besoin de 255 parties pour marquer ses 184 buts.

Wambach a félicité Sinclair sur son compte Twitter.

« Christine : l’histoire vient d’être réécrite. Ta victoire est notre victoire. Nous célébrons avec toi », a écrit Wambach.

Le président de Soccer Canada a également souligné l’exploit par voie de communiqué.

« La Canadienne Christine Sinclair est la plus grande buteuse à l’international dans le sport le plus aimé sur la planète », a déclaré Steven Reed.

« Nous l’avons regardé grandir, alors qu’elle est passée du statut de jeune vedette adolescente sur les terrains locaux à celui de super étoile mondiale qu’on aime partout dans le monde. Pendant plus de 20 ans, elle a agi comme ambassadrice mondiale pour notre pays, plaçant la barre de plus en plus haut dans notre sport en raison de ses réalisations sur le terrain et de la modestie qu’elle affiche en dehors du terrain. »

Saint-Kitts-et-Nevis est le 41e pays différent face auquel Sinclair a marqué au moins une fois sur la scène internationale.

Pas du genre à vendre sa salade, Sinclair avait d’autres préoccupations que la poursuite du record du nombre de buts en carrière.

« Honnêtement, elles ont peut-être plus hâte que moi, avait-elle mentionné mardi, en parlant de ses coéquipières d’Équipe Canada. Je sais à quel point ce tournoi est important et à quel point les matchs seront importants au fur et à mesure que nous avancerons. C’est certain que j’aimerais m’en débarrasser — d’une manière positive. Parce que je ne veux pas que ça devienne le point d’attention de l’équipe lors des prochaines semaines. »

Sinclair était âgée de 16 ans lorsqu’elle a fait ses débuts au niveau senior, le 12 mars 2000, faisant d’elle, à l’époque, la plus jeune joueuse de l’histoire du Canada. Elle a marqué son tout premier but pour le Canada lors du match suivant, déjouant Bente Nordby, de la Norvège, dans une défaite de 2-1 lors de l’édition 2000 de l’Algarve Cup.

Le dernier but de Sinclair avait été marqué le 10 novembre, contre la Nouvelle-Zélande, lors de la dernière sortie internationale du Canada avant le tournoi de qualification olympique.

Au fil de sa carrière, Sinclair a multiplié les honneurs. En 2012, elle a été nommée l’athlète de l’année au Canada ainsi que l’athlète féminine par excellence au pays. Cette même année, elle avait été choisie à titre de porte-drapeau lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Londres.