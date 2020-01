Revenu à Montréal sous forme de prêt en 2019, Ballou Tabla a officialisé son retour à la maison, mercredi, à la suite d’un accord entre l’Impact et le FC Barcelone. L’ailier de 20 ans a signé une entente de deux saisons avec des options pour 2022 et 2023.



Pascal Milano

La Presse

Il était d’ailleurs présent au Complexe Marie-Victorin, effectuant une grande partie de la séance d’entraînement en solitaire.

Ballou avait été transféré au FC Barcelone B en janvier 2018. Il a disputé une trentaine de matchs au sein de la réserve de ce prestigieux club avant d’être prêté à Albacete un an plus tard. Sans véritable temps de jeu, il est alors revenu chez l’Impact.

« J’ai pris de l’expérience à Barcelone. Je sais comment ça se passe de l’autre côté. Si un jour je dois y retourner, je serai prêt mentalement. Les négociations ont été très faciles, selon les retours que j’ai eus. »

Je suis très content qu’il y ait eu un accord. Ballou Tabla

La saison sera cruciale pour Ballou, dont le retour l’an dernier et le développement dans son ensemble ne sont pas à la hauteur des attentes. Cette fois, il aura une chance en or de profiter des enseignements sportifs et humains de Thierry Henry.

« C’était un grand joueur et c’est une grande personne. Tout le monde sait ce qu’il a fait dans sa carrière. Je suis très content que l’Impact ait pu l’avoir et j’espère qu’il apportera beaucoup. »

Par ailleurs, Ballou s’est excusé sur Instagram, mardi, quelques semaines après la publication d’une vidéo où on le voyait arborer un chandail du… Toronto FC. « Je ne suis pas assez bête pour faire exprès pour provoquer les fans. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Clément Diop

Pas de garantie pour Diop

Le cas du gardien Clément Diop n’est pas compliqué. Le club souhaitait son retour en 2020, et lui voulait y passer une troisième saison. Cette fois, cependant, la donne est différente. La fin de saison 2019 a peut-être été une passation de pouvoir entre le Franco-Sénégalais de 26 ans et Evan Bush (33 ans).

« Le club ne m’a pas donné de garantie particulière. Je suis là pour travailler, prendre le plus de plaisir possible et progresser. […] Il faut que je continue sur la lancée de 2019 et que je travaille encore plus dur. On verra, ce n’est pas moi qui fais les choix. »

L’arrivée d’un nouvel entraîneur est souvent perçue comme une occasion de remettre les compteurs à zéro chez les joueurs. Dans le cas des gardiens, cependant, la continuité prévaut puisque Rémy Vercoutre est l’un des rescapés de l’ère de Rémi Garde. « Quand j’ai signé, je savais qu’il allait rester dans le staff. Ç’a été un facteur important dans ma décision parce que j’ai toujours aimé travailler avec lui. »

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER @IMPACTMTL_FR Joel Waterman

Waterman ouvre le chemin

Embauché mardi, Joel Waterman est devenu le premier pensionnaire de la Première Ligue canadienne à faire le saut en MLS. Sa polyvalence et la justesse de sa distribution ont visiblement tapé dans l’œil de l’Impact. Le Britanno-Colombien, lui, s’est dit prêt à jouer le rôle de modèle.

« Je sens que j’ai des responsabilités en tant que pionnier parce que je sais qu’il y a beaucoup de joueurs talentueux en Première Ligue canadienne et qu’ils méritent d’avoir la même opportunité. »

Le défenseur central et milieu défensif ne s’attendait pas à un appel aussi rapide de la MLS, même si on le sent confiant en ses habiletés. « Je ne suis pas ici pour seulement participer. Je veux me retrouver dans l’alignement, avoir des minutes et jouer le plus possible. »

À noter qu’il n’avait pas affronté l’Impact lors du championnat canadien en raison d’une blessure.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Rod Fanni

Fanni n’est pas inquiet

À l’heure actuelle, le portrait de la défense centrale est clair. D’un côté, il y a les joueurs d’expérience – Rod Fanni et Rudy Camacho – et de l’autre, les jeunes qui n’ont encore aucune minute au compteur, soit Waterman et Karifa Yao. Jukka Raitala est aussi prêt à dépanner, même si cela nuirait au flanc gauche.

« De ce que je vois, les deux [jeunes] ont beaucoup de qualités, a estimé Fanni. On peut vraiment compter sur eux pour la suite. Je ne suis pas inquiet. On sait qu’il y aura des renforts à d’autres postes plus primordiaux qu’en défense centrale. »

Le défenseur de 38 ans est le doyen de la défense, qui a perdu une bonne dose d’expérience avec la décision de ne pas retenir Bacary Sagna. « Je suis très triste. C’est un gros manque parce qu’il apportait beaucoup et il a même eu le trophée du meilleur défenseur l’an dernier. Mais ce sont les aléas du soccer et on doit avancer. »

Fanni a rejoint l’Impact pour la première fois en mars 2018. Il a ensuite été rappelé en renfort au cours de l’été 2019. « Même quand je n’étais pas avec le club, on m’appelait pour prendre de mes nouvelles ou avoir des conseils par rapport à la saison. »