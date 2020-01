Patrice Bernier demeure au sein du personnel d’entraîneurs de l'Impact pour encadrer les jeunes joueurs du groupe professionnel et leur passage de l’académie vers la première équipe.

Thierry Henry a choisi ses adjoints, que l’Impact de Montréal a divulgués mercredi.

La Presse canadienne

Il s’agit de Kwame Ampadu, Wilfried Nancy et Patrice Bernier, de même que de l’entraîneur des gardiens Rémy Vercoutre et du préparateur physique Jules Gueguen.

Ampadu, détenteur d’une licence A de l’UEFA, se joint au club montréalais après avoir occupé les mêmes fonctions avec Henry à l’AS Monaco, en Ligue 1, en 2018-19. Les deux hommes avaient aussi travaillé ensemble au sein de l’académie du club anglais Arsenal.

Nancy sera de retour à titre d’entraîneur adjoint, après avoir occupé ce rôle au cours des quatre dernières saisons avec la première équipe du club. Il avait auparavant été entraîneur à l’académie de l’Impact depuis ses débuts, en 2011. Il y a successivement occupé les rôles d’entraîneur-chef des U18, de 2011 à 2013, des U21 en 2014, puis des U16, en 2014 et 2015.

Bernier, qui était entraîneur adjoint au cours des deux derniers mois de la saison 2019, demeure au sein du personnel d’entraîneurs de la première équipe pour encadrer les jeunes joueurs du groupe professionnel et leur passage de l’académie vers la première équipe. Le Québécois a joué avec l’Impact de 2000 à 2002, puis de 2012 à 2017 en MLS, portant le brassard de capitaine de 2014 jusqu’à son dernier match.

Vercoutre entamera sa deuxième saison à titre d’entraîneur des gardiens. Il a joué un total de 240 matchs de Ligue 1 durant sa carrière professionnelle de 20 ans avec le HSC Montpellier, l’Olympique Lyonnais, le Racing Strasbourg et le SM Caen, devenant quintuple champion de France avec Lyon, en plus de soulever une coupe de France, une coupe de la Ligue et deux trophées des Champions.

Finalement, Gueguen a été nommé préparateur physique. Il s’est joint à l’académie de l’Impact en 2016 comme préparateur physique adjoint, avant de prendre le rôle de préparateur physique principal en 2018. Il est titulaire d’un baccalauréat d’intervention en activité physique de l’UQAM et d’une maîtrise en sciences, science du sport et psychologie sportive de l’Université de Lund, en Suède.