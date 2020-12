Coutinho avait déjà été indisponible un mois entre fin octobre et fin novembre pour une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche.

(Madrid) Le milieu de terrain offensif international brésilien Philippe Coutinho, sorti en boitant dans le temps additionnel contre Eibar mardi soir (1-1) en Liga, souffre d’une déchirure au ménisque externe du genou gauche nécessitant une opération, a annoncé le FC Barcelone mercredi.

Agence France-Presse

« Les examens réalisés ont révélé que le joueur de l’équipe première Philippe Coutinho a une lésion au ménisque externe du genou gauche. Le traitement de la blessure requiert une intervention arthroscopique qui sera effectuée ces prochains jours », a indiqué le Barça dans son communiqué.

Lors du match nul au Camp Nou contre Eibar lors de la 16e journée de championnat d’Espagne, Coutinho est entré en jeu à la 66e minute à la place de Miralem Pjanic, mais n’a pas pu terminer la rencontre et a dû céder sa place dans le temps additionnel (90e+2), laissant les Catalans à dix contre onze.

Les examens ont confirmé les pires pronostics pour la blessure de Coutinho, sur laquelle Ronald Koeman n’a pas voulu se prononcer mardi soir après le match.

Le Barça n’a pas donné la date exacte de son opération chirurgicale, mais la durée d’indisponibilité de l’ancien joueur de Liverpool devrait être connue après son arthroscopie.

L’international brésilien (28 ans, 62 sélections), revenu au Barça l’été dernier après un prêt d’un an au Bayern Munich, a disputé 14 matchs cette saison toutes compétitions confondues, et totalise trois buts et deux passes décisives.

Cette blessure est un nouveau coup dur pour Koeman et le club catalan, englué dans une crise sportive et institutionnelle latente.