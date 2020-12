643 buts

Messi égale le record de Pelé

(Madrid) Lionel Messi encore plus dans la légende : avec son 643e but sous le maillot du FC Barcelone samedi contre Valence en Liga, l’Argentin a égalé le « Roi Pelé » et ses 643 buts avec Santos comme meilleur buteur de l’histoire dans un seul club.