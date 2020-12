Tout en reconnaissant qu’il y a encore du travail à faire et des aspects à améliorer au sein de l’équipe, Olivier Renard et Thierry Henry ont brossé un portrait relativement positif de la rocambolesque saison de l’Impact de Montréal.

Michel Lamarche

La Presse Canadienne

Trois jours après une victoire de 1-0 contre le CD Olimpia en quarts de finale de la Ligue des champions de la Concacaf - une victoire qui a néanmoins éliminé la formation montréalaise du tournoi - le directeur sportif et l’entraîneur-chef de l’Impact ont tour à tour insisté sur l’esprit batailleur des joueurs.

« Pour moi, le point positif de la saison, c’est l’esprit batailleur que les joueurs ont affiché lors du dernier match », a d’ailleurs affirmé Renard lors de son bilan de fin de saison présenté vendredi - pandémie de la COVID-19 oblige - par visioconférence.

« Le dernier match a probablement été le plus difficile pour tout le monde. Vous devez savoir qu’il y a un peu plus d’un mois, personne ne voulait jouer ce match. Je sais que bien des gens ont noté qu’il nous manquait des joueurs importants. Nous n’avons pas perdu cette partie parce que Bojan ou un autre joueur était absent.

« Pour moi, c’est le fait que nous ne nous sommes pas entraînés pendant 14 jours. Autrement, je pense qu’on aurait pu obtenir un autre résultat. La mentalité de l’équipe dans le dernier match est un point positif et c’est ce que je veux voir dans le futur », a ajouté le directeur sportif de l’Impact.

Cet esprit batailleur a également été un point important avancé par Thierry Henry.

« Si on retourne sur l’année qui est bientôt finie, ça été vraiment long, on ne va pas retourner sur tout ce qui s’est passé, tout le monde est au courant. Maintenant, est-ce qu’on est satisfait de la saison ? Le mot satisfait est un un bien grand mot, non. Mais au moins on peut garder la tête haute », a résumé Henry.

« Nous avons eu pas mal de choses qui sont allées contre nous, comme pas mal d’équipe d’ailleurs, pas seulement nous. Nous avons essayé de faire front à chaque fois, de ne pas baisser les bras même si ça n’a pas toujours été évident, mais à l’arrivée on a vu une équipe qui, comme je l’avais dit au début, allait se battre. On avait une équipe qui avait du caractère, qui avait du cran, et comme je le dis bien souvent et je le répète, une équipe qui est courageuse pas seulement quand on n’a pas le ballon mais aussi quand on l’a. »

À quelques reprises lors de la visioconférence, Renard a utilisé le terme personnalité, un aspect qui, juge-t-il, manque chez l’Impact.

Au sein d’une organisation qui se tourne vers des joueurs plutôt jeunes, Renard croit qu’il est néanmoins possible de trouver ce type d’athlètes parmi cette catégorie de joueurs.

« Un joueur de 22 ou 23 ans peut avoir énormément de personnalité, et un joueur de 32-33, avoir très peu de personnalité. L’expérience dans une carrière ne veut pas dire personnalité. »

Il faut oublier Bojan

Dans un autre ordre d’idées, Renard a indiqué qu’il était peu probable que Bojan soit de retour avec l’équipe en 2021. Selon Renard, le milieu de terrain espagnol n’a toujours pas répondu à l’offre que l’Impact lui a faite après lui avoir signifié que l’équipe ne lèvera pas la clause optionnelle qui était inscrite à son contrat en vue de 2021.

Bojan n’a d’ailleurs pas accompagné l’équipe eu vue du match contre le CD Olimpia - ce qu’il était en droit de faire - alors que l’attaquant Anthony Jackson-Hamel l’a fait et a même joué, même si ce dernier se trouvait dans la même situation.