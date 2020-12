Romell Quioto a inscrit huit buts et six passes décisives en 19 matchs avec l'Impact en 2020.

L’attaquant hondurien Romell Quioto a obtenu le trophée Giuseppe-Saputo à titre de joueur par excellence de l’Impact pour la saison 2020. Le défenseur anglais Luis Binks a pour sa part été nommé le joueur défensif de l’année.

La Presse Canadienne

Quioto s’est révélé le meilleur buteur et passeur de l’équipe en saison régulière avec huit réalisations, dont deux buts gagnants, et six passes décisives en 19 matchs, dont 17 titularisations.

Ses huit buts constituent un sommet personnel pour lui lors d’une saison de la MLS. Il a aussi marqué un but en séries éliminatoires, face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

Quioto a également fait partie de la liste des joueurs en lice pour le titre de joueur par excellence de la MLS.

L’Impact a acquis Quioto en novembre 2019 du Dynamo de Houston en retour du défenseur argentin Victor Cabrera et d’un montant d’allocation.

Binks a disputé 21 matchs de la saison régulière, dont 20 titularisations. Il a également disputé tout le match éliminatoire de l’Impact.