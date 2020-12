L’Impact de Montréal a acquis le milieu de terrain américain Djordje Mihailovic du Fire de Chicago, jeudi, avant de lui consentir un contrat de trois saisons, plus une année d’option.

La Presse Canadienne

En retour, le onze montréalais a cédé un montant d’allocation général de 400 000 $ US en 2021 et de 400 000 $ en 2022, en plus d’un montant d’allocation général conditionnel de 200 000 $ à la formation de l’Illinois.

« Nous ajoutons à l’effectif un joueur créatif et polyvalent dans le secteur offensif », a déclaré par voie de communiqué le directeur sportif de l’Impact, Olivier Renard.

Mihailovic a marqué sept buts et récolté 15 passes décisives en 73 matchs étalés sur quatre saisons avec le Fire, en MLS. Il a également disputé un match de séries éliminatoires comme titulaire avec le Fire, en 2017.

Le milieu de terrain âgé de 22 ans a aussi disputé six matchs avec l’équipe nationale américaine, dont deux matchs de la Gold Cup en 2019, et il a marqué un but le 28 janvier 2019 dans un match amical contre le Panama.