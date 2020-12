Les Sounders ont inscrit trois buts lors des 15 dernières minutes du temps réglementaire et des arrêts de jeu.

(Seattle) Gustav Svensson a marqué lors d’un coup de pied de coin dans les derniers instants du match et les Sounders de Seattle ont battu le Minnesota United 3-2, lundi soir, pour passer en finale de la MLS.

Tim Booth

Associated Press

Les Sounders ont inscrit trois buts lors des 15 dernières minutes du temps réglementaire et des arrêts de jeu pour remporter le titre de l’Association Ouest pour une quatrième fois en cinq ans.

La troupe de Seattle se rendra maintenant à Columbus pour y affronter le Crew dans le cadre de la finale de la Coupe MLS, qui aura lieu samedi.

Will Bruin a amorcé la remontée en touchant la cible à la 75e minute, réduisant l’écart à 2-1 et mettant la table à des moments plutôt fous.

Raul Ruidiaz a profité d’un bond favorable lors d’un coup de pied de coin et il a déjoué le gardien Dayne St. Clair pour permettre aux Sounders de niveler la marque juste avant la fin du temps régulier.

PHOTO TED S. WARREN, AP Raul Ruidiaz

Les Sounders ont continué à appliquer de la pression et ils ont passé à quelques pouces de prendre les devants quand Ruidiaz a vu son tir frapper l’extérieur du poteau. Svensson a joué les héros en s’élevant par-dessus un couvreur pour rediriger le dernier coup de pied de coin du match.

La Sounders sont les champions en titre de la coupe MLS, qu’ils ont gagnée grâce à une victoire de 3-1 contre le Toronto F. C., il y a un peu plus d’un an.