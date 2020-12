Si les anciens champions Liverpool et FC Porto ont facilement atteint la phase éliminatoire de la Ligue des Champions, le Real Madrid, meneur avec 13 titres continentaux, est en danger de subir une gênante élimination précoce à la suite d’un revers de 2-0 contre le Chakhtar Donetsk, mardi.

Jérôme Pugmire

Associated Press

Le club de Zinédine Zidane aurait confirmé sa place en huitièmes de finale avec une victoire, mais il a été victime de buts en contre-attaque en deuxième demie. Plutôt que d’obtenir un billet pour la phase suivante, le Real Madrid a glissé en troisième place du groupe B, derrière le club ukrainien et le Borussia Mönchengladbach.

Le Mönchengladbach a gaspillé une occasion de confirmer sa place en phase éliminatoire en s’inclinant 3-2 contre l’Inter Milan.

Le Real Madrid a atteint la phase éliminatoire à chacune de ses 24 participations précédentes à la phase de groupes, mais la tâche pourrait être difficile cette fois-ci. Le club a accordé neuf buts en cinq matchs, sa pire performance défensive à ce stade-ci de la compétition. Il a perdu deux fois contre le Chakhtar, qui a encaissé 10 buts en deux défaites contre le Mönchengladbach.

Dentinho a profité d’une confusion entre Ferland Mendy et Raphaël Varane pour marquer en contre-attaque à la 57e minute de jeu. Manor Solomon a également fait mouche à la 82e minute de jeu.

PHOTO GLEB GARANICH, REUTERS Dentinho

Pendant ce temps en Allemagne, Romelu Lukaku a fourni deux buts pour l’Inter Milan, qui devait gagner pour rester dans la course.

Les quatre équipes du groupe B ont encore des chances de se qualifier avec une série de matchs à disputer.

Pour sa part, Liverpool, six fois champion, a fait fi de blessures et a défait l’Ajax Amsterdam 1-0 grâce à un but en deuxième demie de Curtis Jones.

PHOTO PAUL ELLIS, AFP Curtis Jones

Le FC Midtjylland a surpris l’Atalanta Bergame 1-1, amassant un premier point. L’Atalanta possède un point d’avance sur l’Ajax au deuxième rang du groupe D.

Le FC Porto, deux fois champion, a soutiré un match nul de 0-0 à Manchester City, qui était déjà assuré d’accéder à la phase suivante. Le résultat a néanmoins confirmé que Man City allait terminer en tête du groupe C.

L’Olympique de Marseille a vaincu l’Olympiakos FC Le Pirée 2-1 dans un match entre deux équipes éliminées.

L’Atlético de Madrid a aussi bousillé une occasion d’obtenir son billet pour les huitièmes de finale, se contentant d’un match nul de 1-1 contre le Bayern Munich même si le champion en titre avait donné congé à plusieurs réguliers puisqu’il est déjà assuré de participer au tour suivant.

L’attaquant Robert Lewandowski et le gardien Manuel Neuer avaient notamment obtenu congé.

João Felix a donné les devants à l’Atlético en première demie, mais le vétéran Thomas Müller a créé l’égalité sur un penalty à la 86e minute de jeu.

PHOTO PIERRE-PHILIPPE MARCOU, AFP João Felix, à gauche

Dans l’autre match du groupe A, Mërgim Berisha a inscrit deux buts et le Red Bull Salzbourg a vaincu le Lokomotiv Moscou 3-1 pour grimper en troisième place et éliminer le club russe.

Le Red Bull peut renverser la vapeur en battant l’Atlético la semaine dernière, mais le club espagnol n’aura besoin que d’un nul pour confirmer sa deuxième place.