L’Impact annonce l’acquisition du défenseur Zorhan Bassong

(Montréal) En septembre 2019, un Belge, Olivier Renard, est devenu le directeur sportif de l’Impact de Montréal. Un peu plus d’un an plus tard, Renard a rapatrié de la Belgique un Québécois qui n’a pas caché sa joie, mardi, de revenir au pays et de se joindre à l’équipe montréalaise de la MLS.