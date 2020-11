Marc Cassivi Chronique

Diego Maradona (1960-2020)

La mort d’un dieu

Il était à la fois magicien et tricheur, génie et sans-génie, virtuose et voyou. Il était tout ça et bien plus encore. Un personnage complexe, controversé et charismatique, de zones d’ombre et de paradoxes, plus grand que nature. Un prodige des bidonvilles de Buenos Aires, un demi-dieu napolitain, un champion du monde. El Pibe de Oro. Le gamin en or.