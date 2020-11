Séries de la MLS

Orlando l’emporte au terme d’une folle séance de tirs au but

Un but de Benji Michel lors de la septième ronde de tirs de barrage et un arrêt tardif d’un défenseur substitut appelé à occuper le rôle de gardien de but ont mené Orlando City SC vers une spectaculaire victoire de 1-1 (6-5) contre le New York City FC en quarts de finale de l’Association Est de la MLS, samedi.