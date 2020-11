On ne sait toujours pas si les spectateurs seront admis dans les stades de la MLS en 2021.

La Major League Soccer a l’intention de commencer sa saison 2021 tel que prévu en mars, mais elle demeurera flexible en raison de la pandémie de la COVID-19.

Anne M. Peterson

Associated Press

La ligue prévoit disputer une saison régulière complète, tout en tenant compte du calendrier international de la FIFA qui sera particulièrement rempli en raison des évènements repoussés par la pandémie.

« En vertu du calendrier international chargé l’an prochain, nous visons commencer notre saison tôt en mars, comme d’habitude », a raconté le président de la MLS, Mark Abbott.

« Les restrictions concernant la présence de spectateurs dans nos stades cette année a mené à des pertes financières très importantes, a-t-il ajouté. Comme toutes les ligues, nous sommes inquiets de l’impact de ces restrictions si elles doivent être appliquées lors d’une deuxième saison et nous continuons à évaluer des idées pour gérer les conséquences de la pandémie en 2021. »

On ne sait toujours pas si les spectateurs seront admis dans les stades de la MLS en 2021.

Comme les autres circuits professionnels, la MLS a encaissé d’importantes pertes en raison du virus. Le commissaire Don Garber a estimé le montant des pertes à un milliard US, plus tôt cette année.

Chaque équipe de la MLS a disputé deux matchs cette saison avant que le jeu soit suspendu le 12 mars. La ligue a ensuite organisé un tournoi dans un environnement sécurisé en Floride au cours de l’été. Le FC Dallas et le Nashville SC n’ont pas pu y participer en raison de contrôles positifs à la COVID-19 dans les jours avant le début du tournoi.

Cet évènement a été rendu possible à la suite d’une entente entre la MLS et son association des joueurs, après des négociations tendues qui ont mené certains joueurs à rater des entraînements et la ligue à menacer de placer les joueurs en lock-out.

La nouvelle convention collective, valide jusqu’au terme de la saison 2025, inclut des réductions des salaires et des bonus. Le syndicat soutient que les joueurs ont ratifié l’entente.

Un enjeu concerne toutefois une clause concernant la présence des spectateurs dans les gradins, mais la MLS l’a révisée. La clause permet à la ligue de modifier ses obligations contractuelles lors de circonstances exceptionnelles.

Une personne au courant de la situation a affirmé que la ligue a annoncé à l’Association des joueurs de la MLS qu’elle conservait son droit d’invoquer cette clause. La ligue n’a toutefois pas l’intention de s’en servir, du moins pour l’instant. La personne a parlé à l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat puisque cette décision n’a pas été rendue publique.

L’Association des joueurs de la MLS n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

La MLS est retournée dans ses marchés locaux après le tournoi estival. Les équipes commenceront les éliminatoires la semaine prochaine et la finale de la Coupe MLS est prévue pour le 12 décembre.

Le repêchage d’expansion en prévision des débuts de l’Austin FC est à l’horaire le 15 décembre. En raison de la pandémie, les débuts du club de Charlotte ont été repoussés à 2022, tandis que ceux des équipes de St. Louis et Sacramento ont été remis à 2023.