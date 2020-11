Cet affrontement mettait aux prises les deux clubs ayant alloué le plus de buts dans l’Est depuis le début de la saison. L’Impact était dernier avec 41, D. C. United, avant-dernier à 38.

L’Impact l’emporte face à D.C. et se qualifie pour les séries

Romell Quioto a été le moteur offensif de l’Impact dès le début de la saison. À la 88e minute du dernier match du calendrier, il a bouclé la boucle en marquant le but qui permettait officiellement aux Montréalais de participer aux éliminatoires de la MLS, grâce à une victoire de 3-2.

Frédérick Duchesneau

La Presse

Quioto a touché le fond du filet sur une passe magnifique de Mason Toye. Pour le Hondurien, il s’agissait d’un huitième cette année, une nouvelle marque personnelle.

L’impact peut également dire merci à Victor Wanyama. Son but de la tête, survenu à la 74e minute, avait permis au bleu-blanc-noir d’égaler la marque alors que le spectre d’une exclusion de l’après-saison planait de plus en plus sur le club montréalais.

PHOTO MITCHELL LAYTON, USA TODAY SPORTS Yamil Asad (11) et Victor Wanyama (2)

Le but du milieu de terrain d’origine kényane — son deuxième avec Montréal — créait l’égalité 2-2.

Jusque-là, on assistait à une deuxième demie plutôt tranquille. En comparaison avec la première, à tout le moins, très mouvementée de part et d’autre.

Avec ce gain, l’Impact prend le 9e rang dans l’Est et il affrontera le Revolution de la Nouvelle-Angleterre le 20 novembre.

Montréal atteint les séries pour la première fois depuis 2016. Ce sera toutefois sans Samuel Piette, qui a écopé d'un carton rouge en fin de match.

Rare retournement de situation

L’Impact tirait de l’arrière 2-1 à la demie. Or, statistique inquiétante pour le bleu-blanc-noir : il montrait une fiche de 0-10-0 lorsqu’il tire de l’arrière après 45 minutes.

D.C. a appliqué beaucoup de pression d’entrée de jeu, se voyant entre autres refuser un but certain sur hors-jeu dès la septième minute. Deux minutes plus tard, Donovan Pines inscrivait les siens au tableau.

Le vent a pourtant tourné immédiatement après cette concrétisation de Washington.

Après avoir raté une belle occasion un peu plus tôt, l’impact a nivelé la marque à la 13e minute, Bojan cueillant un ballon libre tout près du but pour faire 1-1. Facilement. Son quatrième. Romell Quioto, moteur offensif dans le camp montréalais cette saison, obtient une aide sur le jeu.

Le Hondurien, par ailleurs, est passé bien près de donner les devants à l’Impact à la 31e minute.

Mais, en touchant le fond du filet à la 33e minute, Ola Kamara a quelque peu scié l’élan des Montréalais qui jouaient du soccer inspiré depuis une vingtaine de minutes.

Cette inspiration est toutefois réapparue dans les arrêts de jeu. À la 48e minute, Quioto, encore lui, frappant même la barre transversale de la tête.

L’attaquant québécois Anthony Jackson-Hamel était du onze partant de Thierry Henry pour une deuxième fois seulement cette saison. Il a été remplacé à la 71e minute par Mason Toye.

Cet affrontement mettait aux prises les deux clubs ayant alloué le plus de buts dans l’Est depuis le début de la saison. L’Impact est dernier avec 41, D.C. United, avant-dernier à 38.

En ce dernier jour du calendrier régulier, les 26 clubs étaient en action.