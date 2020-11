Cet affrontement met aux prises les deux clubs ayant alloué le plus de buts dans l’Est depuis le début de la saison. L’Impact est dernier avec 41, D. C. United, avant-dernier à 38.

D. C. United a marqué deux fois sur coup de pied de coin et mène 2-1 face à l’Impact à la demie dans la capitale américaine. Statistique inquiétante pour le bleu-blanc-noir : lorsqu’il tire de l’arrière après 45 minutes, il montre une fiche de 0-10-0…

Frédérick Duchesneau

La Presse

En ce dernier jour du calendrier régulier, les 26 clubs sont en action. En l’emportant, l’Impact s’assurerait d’une place en séries pour la première fois depuis 2016. Mais, en ce moment, en vertu des scores dans les autres matchs disputés au même moment, il est passé du 9e au 12e rang. Les 10 premiers auront leur laissez-passer pour les éliminatoires.

D. C. a appliqué beaucoup de pression d’entrée, se voyant entre autres refuser un but certain sur hors-jeu dès la septième minute. Deux minutes plus tard, Donovan Pines inscrivait les siens au tableau.

Le vent a pourtant tourné immédiatement après cette concrétisation de Washington.

Après avoir raté une belle occasion un peu plus tôt, l’impact a nivelé la marque à la 13e minute, Bojan cueillant un ballon libre tout près du but pour faire 1-1. Facilement. Son quatrième. Romell Quioto, moteur offensif dans le camp montréalais cette saison, obtient une aide sur le jeu.

Le Hondurien, par ailleurs, est passé bien près de donner les devants à l’Impact à la 31e minute.

Mais, en touchant le fond du filet à la 33e minute, Ola Kamara a quelque peu scié l’élan des Montréalais qui jouaient du soccer inspiré depuis une vingtaine de minutes.

Cette inspiration est toutefois réapparue dans les arrêts de jeu. À la 48e minute, Quioto, encore lui, frappant même la barre transversale de la tête.

L’attaquant québécois Anthony Jackson-Hamel est du onze partant de Thierry Henry pour une deuxième fois seulement cette saison.

Cet affrontement met aux prises les deux clubs ayant alloué le plus de buts dans l’Est depuis le début de la saison. L’Impact est dernier avec 41, D. C. United, avant-dernier à 38.

L’Impact n’a gagné qu’à une seule occasion en neuf présences à Washington (1-4-4).