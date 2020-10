Bojan a trouvé le fond du filet sur un penalty à la 74e minute de jeu et l’Impact de Montréal a renversé le Crew de Columbus, la meilleure formation de la MLS avant le début de la journée, par le score de 2-1 mercredi soir au Mapfre Stadium.

La Presse Canadienne

Bojan s’est vu octroyer ce penalty grâce à l’assistance vidéo à l’arbitrage après qu’il eut été accroché dans la surface de réparation quelques minutes plus tôt. Même si le gardien Andrew Tarbell avait bien deviné en plongeant à sa gauche, Bojan est parvenu à loger le ballon tout juste hors de portée du gardien du Crew pour son deuxième but de la saison.

Lassi Lappalainen, avec son 4e à la 24e minute, a réussi l’autre but de l’Impact. Gyasi Zardes, à la 45e minute de jeu, a été le seul du Crew à déjouer Clément Diop qui a réalisé quatre arrêts devant le filet de l’Impact.

Lappalainen, qui devait quitter Columbus immédiatement après le match en compagnie de Jukka Raitala pour rejoindre la sélection nationale de la Finlande, s’est blessé à la 60e minute de jeu et a été remplacé par Maximiliano Urruti.

Cette victoire totalement inattendue permet à l’Impact (6-8-2) de rejoindre les Red Bulls de New York au septième rang du classement, avec 20 points. Les hommes de Thierry Henry joueront leur prochain dimanche contre l’Union de Philadelphie.

L’Impact a de nouveau dû se débrouiller sans Romell Quioto (adducteur), Saphir Taïder (quadriceps), Orji Okwonkwo (ischio-jambier) et Emanuel Maciel (hernie sportive). Les défenseurs Luis Binks, après une absence d’un match en raison d’un carton rouge, et Jorge Corrales (cheville) ont fait partie de la formation de départ.

Départ canon

Même s’il était encore une fois privé d’éléments clés en attaque, l’Impact n’a paru nullement complexé dans les premiers instants de la rencontre.

Le club montréalais est venu à un cheveu d’ouvrir la marque avant même que la troisième minute ne soit entièrement écoulée. Amar Sejdic a vu son tir frapper la tige verticale à la droite de Tarbell après que Bojan eut sauté sur un ballon devenu libre près de la surface de réparation, après un revirement du Crew.

L’Impact a continué de causer du fil à retordre à ses rivaux et ses efforts ont porté fruit à la 25e minute. Après une remise en touche de Zachary Brault-Guillard à Lappalainen en zone centrale, le Finlandais a servi une belle passe vers l’avant que Bojan a récupérée avant de décocher un puissant tir qui a abouti sur la barre transversale.

Lappalainen, qui suivait près derrière, s’est emparé du rebond et a effectué un premier tir, de la tête, qui a été bloqué par un défenseur adverse, avec Tarbell hors position. Un autre retour est revenu à Lappalainen qui, cette fois, a logé le ballon dans un filet grand ouvert pour son troisième but à ses quatre dernières sorties.

Graduellement, cependant, le vent a commencé à tourner et le Crew s’est montré de plus en plus présent en zone adverse. Il a égalé le score tout juste avant la fin de la première demie, sur une séquence habilement amorcée par Pedro Santos et qui s’est conclue sur un centre de Milton Valenzuela que le défenseur Luis Binks a fait dévier sur le torse de Zardes. Le ballon a abouti dans le filet à la gauche de Diop, qui n’y pouvait rien.

Après avoir joué un rôle important dans les deux meilleures chances de marquer des siens en première moitié de rencontre, Bojan a touché la cible avec un peu plus d’un quart d’heure à jouer au match, pour donner l’avance aux siens.

L’Impact a résisté pendant les 16 dernières minutes du temps réglementaire et cinq minutes additionnelles lors des arrêts de jeu, malgré un bourdonnement incessant du Crew en zone montréalaise.