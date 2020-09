(Tokyo) L’attaquant Kazuyoshi Miura est devenu à 53 ans 6 mois et 28 jours le plus vieux joueur titulaire en J-League, le championnat de foot japonais, en débutant mercredi le match de son équipe, Yokohama FC, contre Kawasaki Frontale.

Agence France-Presse

Le précédent plus vieux joueur à avoir été titulaire en J-League était Masashi Nakayama, en 2012, alors qu’il était âgé de 45 ans.

Miura, surnommé « King Kazu » et qui n’avait plus été titulaire depuis 2007, a joué plus d’une mi-temps avant d’être remplacé à la 56e minute. Malgré sa présence, son équipe s’est finalement inclinée 3-2.

Il veut continuer à jouer jusqu'à 60 ans

Kazuyoshi Miura, qui est au Yokohama FC depuis 2005 et qui entame sa 35e saison de joueur professionnel, a l’intention de continuer à évoluer au plus haut niveau jusqu’à ses 60 ans.

Il détenait déjà, parmi d’autres records, celui du plus vieux buteur dans un match professionnel lorsqu’il avait marqué en 2017, à 50 ans.

Miura, parti au Brésil en 1982, à l’âge de 15 ans, y a fait ses débuts en 1986, au Santos FC, le club d’un certain Pelé.

En équipe du Japon, où il a débuté en 1990, il a inscrit 55 buts en 89 sélections, mais n’a pas été sélectionné pour le Mondial-1998 en France, le premier pour lequel les Samouraïs bleus s’étaient qualifiés.