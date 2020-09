Le père de Lionel Messi a envoyé une lettre à la ligue espagnole, vendredi, affirmant que son fils est libre de quitter le FC Barcelone immédiatement sans avoir à payer la clause de rachat de 700 millions d’euros (1,08 milliard CAN).

Tales Azzoni

Associated Press

Cette lettre survient quelques jours après que la ligue ait déclaré que Messi était toujours sous contrat jusqu’en juin 2021 et ne pouvait pas partir sans payer de pénalité.

PHOTO NACHO DOCE, REUTERS Jorge Messi, le père et l’agent de Lionel Messi, arrivant au cabinet d’avocats représentant la vedette de soccer, vendredi à Barcelone.

Dans cette lettre, consultée par l’Associated Press, Jorge Messi conteste cela et déclare que le contrat permet à son fils de partir sans pénalité à la fin de la saison, ce qui a été repoussé cette année par la pandémie de coronavirus.

Lionel Messi a évoqué la clause de départ la semaine dernière, peu de temps après la défaite humiliante 8-2 de l’équipe contre le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions.

Barcelone affirme que la clause a expiré le 10 juin et a dit à Messi qu’il devait rester jusqu’à la fin de son contrat ou payer la clause de rachat.

La lettre de Jorge Messi, qui est également l’agent de Messi, a été envoyée deux jours après l’absence d’un accord lors d’une réunion entre lui et le président du club de Barcelone, Josep Bartomeu.

Outre l’incertitude concernant l’avenir de Messi, Barcelone est toujours empêtrée dans une crise trois semaines après la défaite contre le Bayern Munich, le 14 août. Et il y a peu de signes que le club est sur le point de se remettre sur les rails à quelques semaines du début de la nouvelle saison.

Impasse

L’objectif du club est maintenant d’essayer de faire en sorte que Messi change d’avis quant à son départ. Les deux parties sont dans l’impasse et l’avenir du club est en suspens.

Le président Josep Bartomeu et le nouvel entraîneur Ronald Koeman ont mentionné que le projet de restructuration de l’équipe tournait autour de Messi. Le convaincre de rester est essentiel pour aider le club à sortir de l’une de ses pires crises.

Mais il n’y a pas eu d’accord après une première rencontre entre Bartomeu et le père de Messi, mercredi. Jorge Messi n’a pas écarté la possibilité que son fils reconsidère sa décision, on garde donc espoir au sein du club.

Aucune autre réunion n’a toutefois été officiellement programmée, et si Messi ne change pas d’avis, une longue bataille juridique pourrait s’ensuivre, ce qui nuirait davantage au processus de restructuration de Barcelone. Le club débutera sa saison contre Villarreal en championnat espagnol à la fin du mois.

Restructuration

On ne sait toujours pas non plus ce qui arriverait au reste de l’équipe après l’annonce de changements « profonds » dans la première équipe promis par Bartomeu et Koeman.

Koeman a laissé entendre qu’il ne compterait plus sur certains joueurs clés, notamment Ivan Rakitic, Arturo Vidal et Luis Suárez, un ami de longue date de Messi et peut-être l’une des raisons pour lesquelles il a demandé à partir. Mais jusqu’à présent, seul Rakitic est parti pour rejoindre Séville, tandis que les autres continuent de s’entraîner normalement avec le reste de l’équipe.

Antoine Griezmann, qui a connu des difficultés lors de sa première saison depuis son arrivée de l’Atlético Madrid, pourrait se retrouver avec une plus grande responsabilité aux côtés des vétérans Gérard Piqué et Sergio Busquets — s’ils restent également. Les jeunes Ousmane Dembele, Ansu Fati, Riqui Puig et Francisco Trincão nouvellement signé pourraient également avoir des rôles plus importants.

On avance que Koeman souhaite faire venir de nouveaux joueurs tels que Lautaro Martínez, Memphis Depay et Georginio Wijnaldum, mais leurs transferts pourraient également dépendre de ce qui arrive dans le cas de Messi. Son départ pourrait faire économiser beaucoup d’argent sur les salaires, mais s’il s’agit d’un transfert sans pénalité, cela pourrait finir par nuire aux finances de l’équipe.

Messi a évoqué une clause qui lui permettait de partir sans montant de transfert à la fin de la saison, mais Barcelone prétend que la clause expirait en juin. Les représentants de Messi ont affirmé qu’il pouvait toujours partir, car la saison avait été repoussée par la pandémie de coronavirus.

Bartomeu s’est retrouvé sous pression récemment et Messi a critiqué ouvertement certaines des décisions du club au cours de la saison, sa première sans titre depuis 2007-08. La saison a été ponctuée par un changement d’entraîneur et un échange d’accusations publiques entre les joueurs et certains directeurs de club. De nouvelles élections ont été convoquées pour mars prochain et Bartomeu a proposé de démissionner s’il était la raison pour laquelle Messi voulait quitter le club.

Mais jusqu’à présent, Messi n’a émis aucun commentaire.