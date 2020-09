Jorge Messi, le père et l’agent de Lionel Messi arrivant à son appartement à Barcelone, avant une rencontre avec les dirigeants de l’équipe de soccer.

Pas d’entente entre Messi et Barcelone

La première rencontre entre le père de Lionel Messi et les dirigeants du FC Barcelone, mercredi, s’est conclue sans que les deux parties n’en viennent à une entente au sujet de l’avenir du joueur étoile, selon ce qu’a confié à l’Associated Press une personne au fait de la situation.

Tales Azzoni

Associated Press

Selon cette source, le président Josep Bartomeu a rencontré Jorge Messi pendant environ 90 minutes pour discuter de la demande de l’Argentin de quitter l’équipe. Aucun des deux clans n’aurait fait de concessions, a ajouté la source en question, qui s’est exprimée sous le sceau de la confidentialité parce qu’elle n’était pas autorisée à parler publiquement de cette rencontre privée.

La semaine dernière, Lionel Messi a avisé le FC Barcelone qu’il voulait quitter l’équipe, et a invoqué une clause dans son contrat qui lui permettait de partir à la fin de la saison.

Les dirigeants du FC Barcelone soutiennent que la cause prenait fin en juin, et que Messi doit maintenant aller jusqu’au bout de son entente, qui vient à échéance en juin 2021, à moins qu’une autre équipe n’accepter de payer la clause de rachat de 700 millions d’euros (1,082 milliard CAN).

Javier Bordas, un dirigeant du FC Barcelone, et le frère de Messi, Rodrigo, ont également participé à la rencontre, de même qu’un avocat de la famille de Messi.

Dans ce qui a été décrit comme étant une rencontre cordiale, les deux clans ont établi clairement leurs positions : Jorge Messi a fait savoir que le joueur veut quitter et le FC Barcelone a déclaré qu’il n’acceptera pas sa demande de transfert.

Aucune autre rencontre n’a été programmée et les prochaines étapes sont incertaines.

Les dirigeants du FC Barcelone ont dit qu’ils espèrent toujours que Messi change d’avis et décide de rester.