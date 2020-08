Harry Maguire condamné en Grèce pour agression, exclu de l’équipe d’Angleterre

(Londres) Condamné à 21 mois et 10 jours de prison avec sursis en Grèce pour agression, insultes et tentative de corruption, le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, va faire appel, mais son avenir immédiat en sélection et en club pose question.