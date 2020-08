PHOTO JOHN RAOUX, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Montréal) L’Impact de Montréal poursuivra sa saison à compter du mardi 25 août, disputant trois matchs contre le Toronto FC et trois autres contre les Whitecaps de Vancouver dans le cadre d’une première phase d’un calendrier révisé de la saison régulière 2020 de la MLS.

La Presse canadienne

La direction de l’Impact a dévoilé les détails de cette première phase du calendrier renouvelé dans un communiqué de presse, publié quelques minutes à peine après que les dirigeants de la MLS eurent annoncé la reprise des activités pour les trois formations canadiennes, à compter du 18 août.

L’Impact affrontera d’abord les Whitecaps le mardi 25 août à 20 h au Stade Saputo. Le Toronto FC sera ensuite à Montréal le vendredi 28 août à 20 h.

Ces deux équipes se retrouveront au BMO Field, le mardi 1er septembre à 20 h, puis à nouveau au Stade Saputo le mercredi 9 septembre à 20 h.

Enfin, l’Impact se dirigera vers Vancouver pour y disputer deux matchs dans l’Ouest canadien, les dimanche 13 septembre et mercredi 16 septembre à 21 h 30 (HAE).

La MLS a fait l’annonce d’un calendrier opposant les clubs canadiens, jeudi, notamment parce que la frontière entre le Canada et les États-Unis est fermée jusqu’au 21 août pour les voyages non essentiels, a expliqué l’Impact dans son communiqué de presse.

Par ailleurs, l’équipe qui récoltera le plus de points lors de ces matchs obtiendra sa qualification pour la finale du Championnat canadien de 2020.

Cette finale ne comptera qu’un seul match qui sera disputé contre le vainqueur du tournoi à huit équipes de la Première Ligue canadienne. Le gagnant remportera la Coupe des Voyageurs et se qualifiera pour la prochaine édition de la Ligue des Champions de la Concacaf.

Le retour au jeu des clubs canadiens sera orchestré selon un protocole sanitaire strict, incluant des tests de dépistage à tous les deux jours et la veille des matchs, a annoncé la MLS.

Les équipes voyageront par des vols nolisés. De plus, l’équipe visiteuse pour les matchs entre Montréal et Toronto arrivera le jour du match et quittera après la rencontre.

Le club montréalais est présentement au cinquième rang du classement de la saison régulière de l’Association Est avec une fiche de deux victoires, deux défaites et un verdict nul.

La saison de la MLS a recommencé mercredi soir aux États-Unis et le Nashville SC a signé la première victoire de son histoire, 1-0 contre le FC Dallas.