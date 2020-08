L’Impact veut faire du stade Saputo l’un des lieux « les plus sécuritaires »

(Montréal) Alors que les discussions continuent avec la Santé publique pour tenir des rencontres de l’Impact de Montréal au stade Saputo, le président et chef de la direction de l’équipe, Kevin Gilmore, espère obtenir « plus tôt que plus tard » une approbation des autorités pour accueillir plus de 250 partisans à la fois.