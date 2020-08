(New York) La Major League Soccer a annoncé que sa 25e saison se poursuivra sur les territoires des 26 clubs à partir du 12 août.

La Presse canadienne

Dans un communiqué publié peu après l’heure du midi samedi, la MLS a précisé que la reprise du jeu dans les marchés locaux comprendra des protocoles de santé et de sécurité complets, dont de fréquents tests de dépistage de la COVID-19 auprès des joueurs, des entraîneurs et du personnel essentiel.

Chaque club jouera 18 rencontres de saison régulière supplémentaires, par étapes, avec la date du dimanche 8 novembre comme dernière journée du calendrier.

Pour compenser les trois rencontres qu’ils n’ont pas pu jouer pendant le tournoi de relance, le FC Dallas et le Nashville SC joueront trois rencontres de plus, l’un contre l’autre, les deux premières les 12 et 16 août, la troisième plus tard à l’automne.

La phase finale Audi de la Coupe MLS sera élargie à 18 équipes en 2020, comparativement à 14 l’an dernier. La Coupe MLS se jouera le 12 décembre.

En raison des restrictions de déplacements entre les États-Unis et le Canada, la MLS a aussi annoncé la première phase du nouveau calendrier, lors de laquelle chaque club américain jouera six rencontres face à d’autres clubs américains d’ici le 14 septembre.

La Major League Soccer continue de travailler avec les trois clubs canadiens au sujet des plans pour la suite de la saison régulière. De plus amples détails sur le calendrier des équipes canadiennes seront annoncés sous peu.

La MLS prévoit annoncer le reste du calendrier de la saison régulière d’ici début septembre, la ligue continuant de travailler avec des experts en maladies infectieuses, avec le personnel médical de la ligue et des clubs ainsi qu’avec les autorités gouvernementales de tous les territoires.

Pour le moment, la majorité des rencontres dans les marchés locaux seront jouées sans supporters dans le public.

La MLS et les dirigeants des clubs travaillent avec les instances sanitaires locales et les responsables gouvernementaux afin d’élaborer un plan permettant, là où ce sera permis, d’avoir une affluence limitée lors de certains matchs.

Le président de l’Impact, Kevin Gilmore, doit tenir une vidéoconférence en après-midi pour traiter de façon plus spécifique de la situation concernant l’Impact de Montréal.

La finale du tournoi de relance sera disputée le 11 août à Lake Buena Vista entre Orlando City SC et les Timbers de Portland.