L’Impact veut faire du stade Saputo l’un des endroits « les plus sécuritaires en ville »

(Montréal) Alors que les discussions continuent avec la santé publique pour tenir des rencontres de l’Impact de Montréal au stade Saputo, le président et chef de la direction de l’équipe, Kevin Gilmore, espère obtenir « plus tôt que plus tard » une approbation des autorités pour accueillir plus de 250 partisans à la fois.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Entre maintenant et notre premier match, on va étudier le dossier. On a déjà fait des analyses pour voir quelle serait notre capacité, en respectant les consignes sanitaires en place », a expliqué M. Gilmore, lors d’une conférence de presse virtuelle en début d’après-midi samedi.

Au début de la semaine, Québec a augmenté le nombre maximal de personnes autorisées dans les lieux publics intérieurs et extérieurs, passant de 50 à 250. Chaque personne devra toutefois être assise à au moins 1,5 mètre l’une de l’autre, sauf s’il s’agit d’un seul ménage. Ceux et celles qui restent debout devront appliquer la règle du deux mètres pour leur part. Et lors des déplacements, le couvre-visage sera obligatoire.

Pour laisser entrer plus de 250 personnes au stade Saputo, il faudrait par exemple séparer l'enceinte sportive en plusieurs secteurs, à l'instar du Casino de Montréal, qui peut accueillir jusqu'à un total de 1500 individus répartis dans six secteurs distincts.

Être l’un des plus sécuritaires « en ville »

Pour le président du onze montréalais, il importe de penser à tout pour rassurer les autorisés. « Le mandat que j’ai donné à mon staff, c’est de rendre une visite au stade Saputo l’une des activités de divertissement les plus sécuritaires en ville. C’est ça notre but », relate-t-il.

Plus tôt que plus tard, on espère d’être capable de mettre en place notre plan, […] afin d’avoir une approbation pour une foule au-delà de 250 personnes. Kevin Gilmore, président et chef de la direction de l’Impact de Montréal

M. Gilmore dit espérer que les « conditions s’améliorent » dans les prochaines semaines à Montréal et au Québec « du point de vue de la pandémie ». « On veut que nos mesures donnent assez de confort à la santé publique pour aller jusqu’à une capacité qui répond aux mesures de distanciation », illustre-t-il.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Le président et chef de la direction de l’équipe, Kevin Gilmore

Chose certaine : les partisans ont hâte de voir leur équipe à l’œuvre, affirme le président du club montréalais. « Nos sondages montrent clairement que les partisans ont hâte de revenir et, surtout, qu’ils sont confiants que l’aspect sécuritaire sera en place », dit-il, assurant que le processus de vente de billets sera « juste pour tout le monde ».

Des tests de dépistage « fréquents »

Plus tôt, la Major League Soccer (MLS) a annoncé qu’elle reprendra ses activités sur les marchés locaux américains à partir du 12 août. La situation des équipes canadiennes est toutefois moins claire pour le moment, l’Ontario et la Colombie-Britannique n’ayant toujours pas statué sur le retour au jeu dans les stades. Selon la ligue, les clubs canadiens, dont l’Impact, pourraient reprendre l’action au cours du mois de septembre.

« De plus amples détails sur le calendrier des équipes canadiennes » seront dévoilés prochainement, a indiqué la MLS dans un communiqué. Sur le marché des États-Unis, la reprise du jeu « comprendra des protocoles de santé et de sécurité complets, dont de fréquents tests de dépistage de la COVID-19 auprès des joueurs, des entraîneurs et du personnel essentiel », assure-t-on.

Ainsi, chaque équipe jouera au total 18 matchs de saison régulière, par étapes, jusqu’au 8 décembre, dernière journée du calendrier officiel. La coupe MLS, elle, devrait avoir lieu le 12 décembre.

La ligue affirme qu'elle portera enfin une attention particulière à l’efficacité des déplacements. « Les équipes prendront des avions et des autocars affrétés spécialement et, lors de la majorité des déplacements, arriveront sur le territoire de leur adversaire le jour du match et en repartiront le soir même », explique-t-on.