(Frisco) La MLS et le gardien Jesse Gonzalez ont mutuellement mis fin à son contrat avec le F.C. Dallas, deux mois après qu’il eut été accusé de violence conjugale.

Associated Press

La décision annoncée jeudi met un terme à une séquence de 10 ans de Gonzalez avec le F. C. Dallas. Il s’était entendu avec l’académie de l’équipe à 15 ans.

La MLS a suspendu Gonzalez en juin, après qu’un rapport faisant état d’incidents présumés de violence conjugale eut été déposé à la police de Frisco, en banlieue de Dallas.

Quand Gonzalez a été suspendu, la MLS a indiqué qu’il était volontairement entré dans le programme d’aide de la ligue quant aux abus de substance et de santé comportementale.

Âgé de 25 ans, Gonzalez était le gardien partant du F. C. Dallas depuis 2017 et il a effectué 84 arrêts l’an dernier, un sommet en carrière. Le F. C. Dallas s’est incliné 4-3 contre les Sounders de Seattle lors du premier tour éliminatoire.

Gonzalez, qui a grandi à Dallas, a effectué son 100e départ en carrière lors du match ouverture de cette saison. Il était devant le filet lors de la deuxième partie de son équipe avant que la pandémie de COVID-19 suspende les activités du circuit.