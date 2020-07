Manchester United et Chelsea qualifiés pour la Ligue des champions

(Londres) Manchester United et Chelsea ont obtenu les deux derniers billets pour la prochaine Ligue des champions, dimanche à l’issue de la 38e et dernière journée du championnat d’Angleterre de soccer, accompagnant le champion Liverpool et Manchester City, déjà qualifiés.

Agence France-Presse

Chelsea, vainqueur 2-0 face à Wolverhampton, finit 4e de la Premier League, derrière Manchester United, qui a dominé 2-0 Leicester (5e), longtemps troisième mais qui devra se contenter de la Ligue Europa.

Les Blues et les Red Devils représenteront l’Angleterre la saison prochaine dans la plus prestigieuse compétition européenne en compagnie de Liverpool, champion, et de Manchester City, son dauphin, assurés depuis longtemps de figurer dans le top 4.

PHOTO MATTHEW CHILDS, AGENCE FRANCE-PRESSE Olivier Giroud a doublé l'avance de Chelsea juste avant la fin de la première demie.

Outre Leicester, un autre déçu est Wolverhampton qui, avec sa défaite à Stamford Bridge, voit Tottenham, accroché 1-1 à Crystal Palace, le déposséder de la 6e place qualificative pour les tours préliminaires de Ligue Europa. Les Wolves seront qualifiés si Chelsea bat Arsenal en finale de la Coupe d’Angleterre le 1er août.

En fond de classement, la défaite de Watford sur le terrain d’Arsenal (3-2) a condamné le club à la descente en Championship, sort également réservé à Bournemouth malgré sa victoire 3-1 à Everton.

Aston Villa, club historique de Premier League menacé de relégation, s’est sauvé grâce à son nul 1-1 sur la pelouse de West Ham.