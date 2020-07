PHOTO D’ARCHIVES ED SYKES, ACTION IMAGES VIA REUTERS

(New York) L’équipe de soccer Atlanta United et son entraîneur néerlandais Frank de Boer se sont séparés d’un commun accord après l’élimination de l’équipe lors du tournoi de la Ligue nord-américaine de soccer.

Agence France-Presse

Atlanta United a terminé quatrième et dernier de son groupe avec trois défaites en trois matchs sur le score identique de 1-0, à huis clos à Orlando, en Floride.

Pas un seul but, trois défaites

La formation de l’ancien entraîneur défenseur de l’Ajax Amsterdam et du FC Barcelone a été la seule à ne pas marquer le moindre but dans ce tournoi, et la deuxième avec l’Inter Miami à avoir perdu ses trois rencontres.

« Après en avoir discuté avec Frank, il a été mutuellement décidé de se séparer », annonce Darren Eales, le président d’Atlanta United, dans un communiqué. « Il fera à jamais partie de l’histoire du club, et c’est avec beaucoup de respect que nous lui souhaitons le meilleur pour le futur ».

« Je suis très reconnaissant envers Atlanta », a déclaré pour sa part De Boer, lui aussi dans un communiqué. « Entraîner dans la Ligue nord-américaine et vivre à Atlanta aura été une expérience merveilleuse et un défi nouveau et bienvenu ».

Atlanta s’est également séparé de deux entraîneurs assistants et d’un analyste vidéo. Dans l’attente de la venue d’un nouveau coach, un entraîneur intérimaire sera prochainement nommé.

Âgé de 50 ans, Frank de Boer, entraîneur adjoint de l’équipe des Pays-Bas finaliste du Mondial-2010 en Afrique du Sud, avait rejoint Atlanta en décembre 2018 en remplacement de Gerardo Martino, parti diriger l’équipe nationale du Mexique après avoir mené Atlanta United au titre de champion MLS.