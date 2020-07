L’Impact de Montréal disputera son troisième et dernier match de la phase de groupe contre le D.C. United mardi soir. Le onze montréalais doit absolument l’emporter s’il désire poursuivre son parcours dans le tournoi floridien.

Presse canadienne

Si l’Impact bat le D.C. United, il passera au troisième rang dans le groupe C et sera assuré d’afficher un meilleur ratio que le NYCFC au chapitre des buts marqués et des buts concédés. Celui de l’Impact est déjà de -2 à la suite de deux échecs par un but contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre et le Toronto FC.

Mais même dans l’éventualité d’une victoire montréalaise, rien ne sera joué. Après la sortie de l’Impact mardi soir, six autres matchs sont au calendrier et ils pourraient mettre fin aux espoirs de l’équipe de poursuivre son séjour dans la chaleur floridienne.