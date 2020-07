(Montréal) L’Impact de Montréal a fait l’acquisition du défenseur latéral et international ougandais Mustafa Kizza du club KCCA FC, de la Uganda Premier League.

La Presse canadienne

Il s’agit d’une entente d’une durée de deux ans plus trois années d’option, entente qui entrera en vigueur le 12 août prochain.

Kizza n’occupera pas de place de joueur international, puisqu’il restera en prêt avec son club jusqu’en décembre, en raison de la situation liée à la pandémie de la COVID-19. L’Impact conserve une option de rappel si la situation évolue.

PHOTO COMPTE TWITTER DE MUSTAFA KIZZA Mustafa Kizza (à droite), dans l’uniforme de l’équipe nationale de l’Ouganda.

Depuis 2017, le joueur de 20 ans évolue avec le KCCA FC, en Ouganda. Lors de la saison 2019-20, il a disputé 19 matchs, marqué cinq buts et récolté 12 passes décisives.

Il a aussi amorcé neuf matchs en Ligue des champions de la CAF avec son club en 2019 et 2020, réussissant quatre buts et quatre passes décisives.

Avec l’équipe nationale ougandaise, il a disputé 10 matchs et marqué quatre buts.

« Nous sommes très contents de faire l’acquisition d’un des plus grands espoirs ougandais, a commenté le directeur sportif de l’Impact, Olivier Renard. Mustafa est un latéral gauche moderne offensif avec une très bonne qualité de centre et un très grand potentiel. Il est bon sur les coups francs et sa taille (six pieds un) l’avantagera aussi sur les phases arrêtées. »