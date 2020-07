Malgré deux défaites en autant de sorties et un écart négatif au chapitre des buts marqués et concédés, l’Impact de Montréal maintient une attitude positive en prévision de son dernier match de la phase de groupe du tournoi de relance de la MLS.

Michel Lamarche

La Presse canadienne

C’est ce qu’on a pu sentir dans les propos de l’entraîneur-chef Thierry Henry et du milieu de terrain Samuel Piette lors de vidéoconférences tenues dimanche après-midi.

Sans négliger le fait que la formation montréalaise se soit tiré dans le pied contre la Nouvelle-Angleterre et le Toronto FC — et ce, de manières différentes — Henry et Piette ont vu des détails dans le duel contre ses grands rivaux canadiens qui s’approchaient davantage de ce que l’équipe montréalaise cherche à accomplir.

L’Impact complétera la phase de groupe en affrontant le D.C. United mardi soir, dans un duel qui s’amorcera à 22 h 30.

L’Impact ne peut faire mieux qu’une troisième place au sein du groupe C et pour y arriver, il devra gagner son match de mardi. Ce faisant, il aura une chance de participer à la phase éliminatoire au sein du groupe des quatre meilleures équipes ayant terminé en troisième place, selon les résultats dans les autres groupes.

Un match nul ou une défaite éliminera l’Impact.