Un possible cas de COVID-19 force le report du match du Toronto FC

(Lake Buena Vista) Le match que devait jouer le Toronto FC contre D.C. United dans le cadre du tournoi de relance de la MLS, dimanche matin, a été reporté à la suite d’un test positif non confirmé à la COVID-19 et d’un autre non concluant.

La Presse canadienne

Le test non concluant est venu d’un joueur du Toronto FC tandis que le test positif non confirmé a été obtenu auprès d’un porte-couleurs de D.C. United. Les deux joueurs et les deux équipes doivent se soumettre à de nouveaux tests de dépistage.

Mark Abbott, le commissaire adjoint de la MLS, a annoncé la nouvelle quelques minutes avant le coup d’envoi, prévu à 9 h au complexe Wide World of Sports ESPN.

Le match sera reprogrammé une fois que la ligue aura obtenu les résultats des nouveaux tests, a précisé Abbott.

C’est la deuxième fois déjà que ce match est déplacé dans le calendrier. Les deux clubs devaient d’abord s’affronter vendredi soir, mais la rencontre a été repoussée à dimanche matin en raison de l’arrivée tardive du Toronto FC sur le site du tournoi à cause de tests de dépistage additionnels.

Les deux formations évoluent au sein du groupe C, le même que l’Impact de Montréal. L’Impact et le Toronto FC doivent croiser le fer mercredi soir.

Précédemment, les dirigeants de la ligue avaient dû exclure le FC Dallas et le Nashville SC en raison de nombreux cas de la COVID-19 au sein des deux formations.