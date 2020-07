Le Real Madrid, la Juventus, le F. C. Barcelone, le Bayern Munich et Chelsea — qui ont gagné à eux cinq 26 coupes d’Europe — se battront pour une des places en finale du tournoi.

(Genève) Cinq anciens gagnants de la Ligue des Champions ont été placés dans la même portion du tableau, vendredi, mettant la table pour un possible duel de demi-finales entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Graham Dunbar

Associated Press

Le Real Madrid, la Juventus, le F. C. Barcelone, le Bayern Munich et Chelsea — qui ont gagné à eux cinq 26 coupes d’Europe — se battront pour une des places en finale du tournoi, qui aura lieu le 23 août au Stade de Luz, à Lisbonne.

De l’autre côté, l’Atlético Madrid, triple finaliste, croisera le fer avec le RB Leipzig tandis que le Paris Saint-Germain affrontera Atalanta. Le RB Leipzig et Atalanta sont des nouveaux venus sur cette scène européenne.

Les matchs de quarts de finale seront disputés lors de quatre soirées consécutives, du 12 au 15 août, devant des gradins vides au Portugal. Les demi-finales sont prévues les 17 et 18 août.

Il reste encore quatre autres équipes à décider pour les quarts de finale, dont les matchs impliquent tous d’anciens champions du tournoi. La Juventus tire de l’arrière 1-0 contre l’Olympique lyonnais dans leur duel de ronde des 16. Le gagnant se mesurera au Real Madrid ou à Manchester City, qui a triomphé 2-1 en Espagne, en février.

Le F. C. Barcelone et Naples ont fait match nul de 1-1. Le gagnant devra probablement en découdre avec le Bayern Munich, qui a vaincu Chelsea 3-0 lors de la première partie entre les deux clubs.

Ces quatre matchs auront lieu les 7 et 8 août et se tiendront chez les équipes à domicile, soit le F. C. Barcelone, le Bayern Munich, la Juventus et Manchester City.

La première moitié du tableau était déjà plus claire, alors que les quatre équipes en quarts de finale avaient été déterminées avant que la pandémie de COVID-19 mette fin aux activités du soccer européen.

Les quarts de finale et les demi-finales, qui se joueront sous le format du match unique, ont été tirés au sort vendredi. Ronaldo et ses coéquipiers de la Juventus pourraient donc trouver sur leur chemin Messi et le F. C. Barcelone.

La compétition par équipes la plus prestigieuse du soccer reprendra l’action après une pause de cinq mois en raison de la pandémie de COVID-19. Certains clubs n’en sont pas au même niveau dans leur préparation.

Le Bayern Munich a recommencé à jouer en mai. Il y a malgré tout un mois d’écart entre son dernier match dans la ligue allemande et son duel contre Chelsea.

Chelsea a trouvé une façon de s’inviter dans le match entre l’Atlético Madrid et le RB Leipzig. L’attaquant Timo Werner a refusé de terminer la saison avec le RB Leipzig après avoir accepté une offre de transfert pour Chelsea de 68 millions US. Werner ne pourra toutefois pas jouer pour son nouveau club avant la saison prochaine.

Le Paris Saint-Germain et Atalanta sont dans des situations très différentes. Atalanta a gagné ses six dernières parties en Série A italienne depuis le retour au jeu en juin et il a encore sept autres matchs à disputer, dont un contre la Juventus. Le Paris Saint-Germain n’a quant à lui pas joué depuis le 11 mars.

De plus, le F. C. Barcelone et le Real Madrid sont dans une course serrée pour le titre de la première ligue espagnole. La Juventus devrait s’octroyer le titre de la Série A italienne alors que Manchester City s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d’Angleterre de football.