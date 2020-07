Impact: le temps est long avant le tournoi

Toutes les équipes sont maintenant arrivées à Orlando et prêtes à disputer le tournoi MLS is back à partir de mercredi. Toutes ? Non ! Durement frappé par la COVID-19, avec 11 cas parmi les joueurs et le personnel, le FC Dallas ne participera pas à cette compétition de relance. Le Crew de Columbus et le Nashville SC ont aussi été touchés à des degrés moindres.