(New York) Les dirigeants de la Major League Soccer ont annoncé lundi que le FC Dallas a été exclu de son tournoi de relance de la saison à cause de la COVID-19.

La Presse canadienne

Dans un communiqué publié sur son site internet, la MLS a précisé que la décision avait été prise en raison du fait que l’équipe compte dix cas de la COVID-19 parmi ses joueurs et un autre au sein de son personnel technique.

Selon la ligue, chacun des résultats positifs est survenu à l’arrivée de l’équipe à Orlando, ou à quelques jours de son arrivée.

La ligue ajoute avoir pris la décision dans l’intérêt de la santé de tous les joueurs et du personnel impliqué dans le tournoi, et dans le respect des protocoles créés en conjonction avec les autorités de santé locales et nationales et avec les experts en maladies infectieuses.

« Compte tenu de l’impact du nombre de tests positifs sur les chances que l’équipe puisse s’entraîner et prendre part à des matchs compétitifs, nous avons pris la décision de retirer FC Dallas du tournoi de relance », a confirmé le commissaire Don Garber dans le communiqué officiel de la ligue. »

« La santé de tous les gens impliqués dans notre retour au jeu a toujours été notre principale priorité, et nous allons continuer de prendre des décisions qui tiendront compte de cet aspect prioritaire. »

La situation au sein du FC Dallas avait déjà forcé les dirigeants de la ligue à repousser le premier match de l’équipe texane dans le cadre du tournoi de relance de la MLS. Ce match du groupe B devait avoir lieu le jeudi 9 juillet contre les Whitecaps de Vancouver.

Dans leur propre communiqué, les dirigeants du FC Dallas ont déclaré qu’ils approuvaient la décision de la MLS d’exclure l’équipe du tournoi.

« Au moment où nous continuons de nous préoccuper du bien-être de nos joueurs, de nos entraîneurs et de notre personnel actuellement en isolement à Orlando, nous comprenons qu’il n’est propice pour eux de prendre part à une compétition en ce moment », a déclaré l’entraîneur-chef du FC Dallas, Luchi Gonzalez.

« Bien que nous soyons déçus, la santé et la sécurité de notre délégation, ainsi que celles de nos partenaires dans la ligue, sont notre plus grande priorité. »

Les dirigeants du FC Dallas vont collaborer avec la MLS et avec les autorités sanitaires locales, autant en Floride qu’au Texas, sur un plan qui va permettre à l’équipe de rentrer à Frisco de façon sécuritaire, d’une manière qui va minimiser les risques d’exposition au sein de toutes les parties impliquées et assurer leur sécurité, ont aussi fait savoir les dirigeants de l’équipe.

« Nous sommes absolument d’accord avec la décision de la MLS de retirer FC Dallas du tournoi de relance en raison d’inquiétudes sur la sécurité de nos joueurs et de notre personnel », a renchéri le président de l’équipe, Dan Hunt.

« Nous avons hâte de reprendre la saison 2020 lorsque tout le club sera en santé et en position pour jouer des matchs compétitifs au plus haut niveau. »

Des 557 joueurs se trouvant actuellement à Orlando, 13 joueurs ont obtenu des résultats positifs à des tests de dépistage de la COVID-19. En plus des 10 joueurs du FC Dallas, les trois autres proviennent de deux autres clubs.