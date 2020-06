Un total de 18 joueurs de la MLS et six membres du personnel des clubs ont été testés positifs à la COVID-19 depuis la reprise des entraînements réguliers en équipe, le 4 juin.

Associated Press

Un total de 668 joueurs ont été testés depuis début juin.

Les clubs ont commencé à tester ainsi les joueurs et le personnel technique, soit :

– subir deux tests PCR à 24 heures d’intervalle dans les 72 heures environ avant le début de l’entraînement.

– des tests PCR tous les deux jours, une fois l’entraînement.

Vingt-cinq des 26 clubs MLS ont pu commencer l’entraînement complet en l’équipe en vue du tournoi La MLS est de retour, à Orlando.

Les 25 clubs ont effectué des tests conformément à ce protocole.

Avant de se rendre à Orlando, tous les joueurs, entraîneurs, arbitres, personnel du club et personnel de la ligue doivent effectuer deux tests PCR supplémentaires à 24 heures d’intervalle et dans les 72 heures environ du voyage.

À leur arrivée en Floride, tous les individus sont tenus de passer immédiatement un autre test PCR et sont mis en quarantaine jusqu’à ce qu’ils reçoivent les résultats de ce test.

À ce jour, 329 personnes ont été soumises à des tests PCR sur place ; deux étaient positives, toutes deux des joueurs qui venaient d’arriver.

Toute personne dont le test de COVID-19 est positif à Orlando participera à une évaluation clinique par un professionnel de la santé et sera transférée dans la zone d’isolement de l’hôtel, jusqu’à ce qu’elle reçoive une autorisation médicale.

Pendant leur isolement, les joueurs de la MLS et d’autres membres du personnel seront en communication quotidienne avec un prestataire de soins de santé et recevront des soins à distance, y compris la surveillance des symptômes et des tests de suivi réguliers.