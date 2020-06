«MLS is Back»: duel en vue entre l’Impact et le Toronto FC en juillet

(Montréal) L’Impact de Montréal et le Toronto FC croiseront le fer lors de la deuxième série de matchs du groupe C, soit le 15 juillet, à l’occasion du tournoi de relance « MLS is Back » de la Major League Soccer, qui doit se tenir du 8 juillet au 11 août à Orlando.