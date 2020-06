(Toronto) L’international canadien Richie Laryea a signé un nouveau contrat avec le Toronto FC après avoir fait bonne impression avec le club de la MLS la saison dernière.

Neil Davidson

La Presse canadienne

Le Torontois, âgé de 25 ans, a initialement signé avec l’équipe de sa ville natale en mars 2019 après avoir impressionné lors d’un essai avant la saison. L’entraîneur Greg Vanney a converti le milieu de terrain en arrière droit et Laryea s’est développé dans ce rôle, mettant de la pression sur le Brésilien Auro pour une place dans la formation partante.

Laryea s’est également révélé un substitut de luxe, capable d’incursion sur les flancs et de malmener les défenseurs. Il a été envoyé dans la mêlée lors des deux matchs de Toronto cette saison, marquant le deuxième but du TFC lors d’un verdict nul de 2-2 à San Jose lors du premier match de la saison, le 29 février.

« Richie a été formidable depuis qu’il s’est joint à nous. Il a joué un rôle important, tant pour le TFC que pour l’équipe nationale masculine du Canada l’an dernier, a expliqué le directeur général de Toronto, Ali Curtis. À l’extérieur du terrain, le caractère et la personnalité de Richie sont extraordinaires. Il a mérité ce nouveau contrat de bien des façons, et nous sommes ravis pour lui, sa famille et ce qu’il apportera au TFC à l’avenir. »

Laryea a fait 28 apparitions toutes compétitions confondues avec deux buts et deux passes décisives la saison dernière quand il a gagné 56 250 $ US, le salaire minimum d’un réserviste, selon l’Association des joueurs de la MLS.

Initialement sélectionné par Orlando City SC en première ronde (septième au total) du SuperDraft MLS 2016, il a disputé 21 matchs pour Orlando et 36 pour Orlando City B de 2016 à 2018.

Orlando ne s’est pas prévalu de l’option à son contrat en novembre 2018.

Il a obtenu six sélections pour le Canada, faisant ses débuts seniors en septembre 2019 contre Cuba lors d’un match de la Ligue des Nations de la Concacaf.